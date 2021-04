LA FAMIGLIA SI ALLARGA Si amplia la gamma di micro-mobilità elettrica urbana firmata Ducati: dopo il Pro-I Evo presentato alla fine di gennaio, questa volta gli onori di casa spettano a un nome storico come Scrambler (presente anche in una linea di e-bike elettriche di Ducati, anche pieghevoli), che campeggia sulla pedana del nuovo monopattino City Cross-E.

GIALLO E NERO Realizzato ancora una volta in collaborazione con MT Distribution, il monopattino elettrico City Cross-E Black&Yellow si caratterizza per lo chassis colorato nei tradizionali giallo e nero, e per l’ampia pedana in materiale antiscivolo che permette di muoversi con entrambi i piedi affiancati, a tutto vantaggio di stabilità e sicurezza.

PRESTANTE Il motore elettrico brushless da 350W è accoppiato a una batteria di grande capienza da 450 Wh alloggiata sotto la pedana, che garantisce un’autonomia fino a 40-45 km/h in una sola carica, con una velocità media di 15 km/h (quella massima è autolimitata a 20 km/h). Le ruote sono tubeless da 10”, per assorbire al meglio le asperità della strada. Sicuro il doppio faro anteriore, che regala un’ottima visibilità anche di sera (almeno fino a quando sarà possibile circolare anche dopo il tramonto).

TUTTO TRAMITE APP Oltre al display sul manubrio, il City Cross-E è il primo monopattino della sua linea che si connette all’app Ducati Urban e-Mobility, sviluppata da Italdesign e disponibile gratuitamente per iOS e Android. Al suo interno è possibile chiamare l’assistenza (anche in tempo reale tramite Whatsapp), verificare il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione del monopattino.

PREZZO City Cross-E Black&Yellow è disponibile per l’acquisto già da oggi, presso i concessionari e lo shop online ufficiale di Ducati, oltre che nei negozi di elettronica e i principali retailer online. Il prezzo di vendita consigliato è di 599 euro. Come per gli altri prodotti della linea Ducati Urban e-Mobility, l’acquisto del monopattino comprende un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia.