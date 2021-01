TU QUOQUE DUCATI Fa sempre strano pensare al nome Ducati associato a qualcosa con meno di millemila cavalli e una grinta da leone, ma nel ventunesimo secolo accade anche questo. La mobilità sostenibile è un’esigenza sempre più sentita da tante persone (e ci sono anche gli incentivi), ed è un mercato dal quale sarebbe poco lungimirante rimanere fuori.

NON SOLO MOTO Anche la casa di Borgo Panigale, da diverso tempo, ha abbracciato la rivoluzione elettrica delle e-bike (realizzate in collaborazione con Thok) e degli scooter elettrici, realizzati su licenza MT Distribution, e la cui famiglia si allarga oggi con l’arrivo del Pro-I Evo, che per la prima volta beneficia di una app dedicata e che inaugura ufficialmente una nuova generazione di veicoli connessi della linea Ducati Urban e-Mobility.

NUOVA LINEA Il nuovo Pro-I Evo è l’evoluzione del Pro-I Plus, che migliora alcune delle caratteristiche tecniche del precedente modello e si rinnova leggermente nell’estetica, con linee più decise nel parafango posteriore, che assomiglia quasi a un piccolo spoiler.

MOTORE E BATTERIA Il nuovo motore è un più potente propulsore brushless da 350 W, che garantisce partenze ancor più fulminee, ma soprattutto una miglior risposta nei piccoli tratti in salita. Sotto il pianale si trova una capiente batteria da 280 Wh, più che sufficiente per coprire le distanze casa e ufficio per diversi giorni. Tre le modalità di guida: Eco, fino a 6 km/h, per muoversi nelle aree pedonali; D, fino a 15 km/h ed S, per quando si ha la possibilità di “tirare” un po’ di più, fino ai 25 km/h massimi consentiti per legge.

SICUREZZA Per farsi meglio vedere di sera, o comunque in condizioni di scarsa luminosità, il monopattino ha luci a LED davanti e dietro (che lampeggia quando si frena). Al freno elettrico anteriore si affianca un comodo freno a disco posteriore, per arrestare la corsa in tutta sicurezza. Il peso è contenuto in soli 12 kg, e il monopattino può essere ripiegato in pochi secondi con il rinnovato sistema easy-folding.

LA APP Disponibile gratuitamente per iOS e Android, la app è sviluppata da Italdesign e permette di richiedere assistenza in tempo reale, ma soprattutto di tenere sotto controllo posizione e prestazioni del proprio monopattino, livello di carica e distanza percorsa.

SCHEDA TECNICA

Telaio Lega di alluminio Motore 350W brushless Batteria 36 V, 7,8 Ah, 280 Wh Ruote 8.5” anteriore e posteriore con camera d’aria Freni Doppio freno: elettrico anteriore e a disco posteriore Display LED display a colori Autonomia Fino a 25 km Carico massimo 100 kg Tempo di ricarica 3-5 ore Velocità max 25 km/h Modalità di guida Tre: Eco, D, S Peso 12 kg

PREZZO Il monopattino Ducati PRO-I EVO sarà disponibile dal 1 febbraio presso i concessionari e nell’e-shop ufficiale Ducati al prezzo consigliato di 399 euro. Come tutti gli altri prodotti della linea Ducati Urban e-Mobility, anche nell’acquisto del monopattino Pro-I Evo è compreso un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia. Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale.