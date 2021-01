350.000 VOLTE MONSTER Ducati, nonostante le polemiche (più o meno giustificate, qui l’editoriale in cui espongo la mia opinione in merito), riposizionerà sotto i riflettori il Monster, non senza averlo rivoluzionato a dovere. Quella del Monster è una storia che inizia tanti anni fa, nel 1993, ricca di tanti capitoli di successo e numeri da record. Proprio qualche giorno fa, a proposito di numeri e record, è stato consegnato il Monster n°350.000 al suo fortunato possessore, il Ducatista Sebastien Francois Yves Hervé De Rose, in presenza dell’Amministratore Delegato Claudio Domenicali e dal Direttore del Centro Stile Ducati Andrea Ferraresi.

MONSTER 1200 S “BLACK ON BLACK” Il signor De Rose ha ordinato presso il concessionario Ducati Milano la sua Monster 1200 S “Black on Black”, è lei la numero 350.000. La moto è stata personalizzata con una targhetta che riporta l’indicazione del numero 350.000 ed è stata consegnata al proprietario corredata del certificato di autenticità siglato da Claudio Domenicali e di un bozzetto del Monster firmato dal designer Angelo Amato. La Monster 1200 S “Black on Black” è l’ultima nata di tante versioni della 1200, una moto che, prima dell’avvento della Streetfighter V4, rappresentava il massimo delle prestazioni e del divertimento delle nude bolognesi. E la scheda tecnica non mente: Motore Testastretta in grado di erogare 147 CV, elettronica sofisticata e ciclistica di livello, con sospensioni Öhlins e freni Brembo.