IL NUOVO MONSTER Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare di lui. Mi riferisco, naturalmente, al nuovo Ducati Monster, rinnovato da cima a fondo, non senza qualche critica, in particolare per l'addio al telaio a traliccio. Oggi, finalmente, scopriamo quanto costa l'ultima novità di Borgo Panigale.

NUOVO DUCATI MONSTER 2021: IL PREZZO

Il nuovo Ducati Monster 2021 attacca il mercato con un prezzo, franco concessionario, di 11.290 euro, che diventano 300 in più - 11.590 - per la versione Plus, che si differenzia per la presenza del cupolino e della cover per la sella del passeggero. Il nuovo Monster è disponibile in 3 colorazioni: Aviator Grey, Rosso Ducati e Nero opaco. Come da tradizione, sarà possibile arricchire ulteriormente la dotazione attingendo al catalogo di accessori originali Ducati.