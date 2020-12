Ducati ha preso l’occasione dell’Euro5 non solo per aggiornare la propria gamma, ma in alcuni casi per attuare delle vere e proprie rivoluzioni. Già gli “integralisti” stanno digerendo ora il boccone dell’addio al bicilindrico sulla Panigale e stanno storcendo il naso sull’assenza di distribuzione Desmodromica sulla nuova Multistrada V4. Adesso, per la loro ''gioia'', arriva un’altra grande notizia: il Monster abbandona il telaio a traliccio.



LOOK E STILE Il nuovo Ducati Monster non avrà più il famoso telaio tubolare, dettaglio che l’ha reso celebre nel 1992 al suo debutto Salone di Colonia, ma al suo posto c’è un telaio front frame che si rifà a quello della Panigale V4. L’adozione di questo dettaglio permette alla naked di Borgo Panigale di perdere circa 18 kg ma anche un elemento estetico che la differenziava dalla concorrenza. Dal punto di vista estetico, il Monster cambia completamente: l faro anteriore full LED con luce DRL ha una forma tondeggiante, mentre il serbatoio “perde” muscolosità in favore di una linea più snella. Cambia drasticamente anche la zona posteriore, con una coda più affilata e sottile accostata a uno scarico sdoppiato che si rifà a quello della Streetfighter 848. I dettagli più caratteristici di questa Monster 2021 sono senza dubbio le luci di direzione dinamiche anteriori incastonate nella carrozzeria della moto.

MOTORE Dal punto di vista tecnico, oltre al nuovo telaio e un serbatoio più stretto, il Monster adotta il motore bicilindrico Testastretta 11° da 937 cc – lo stesso di Hypermotard e Multistrada 950 – ma con omologazione Euro5. Il propulsore eroga 111 CV e 93 Nm con più coppia ai bassi regimi. Ci sarà anche la versione a 35 kW per la patente A2. Cambia anche la ciclistica, con una frizione più facile da azionare del 20%. Ma è solo la punta dell’iceberg.

CICLISTICA Rispetto al vecchio Monster, il m.y. 2021 ha perso la posizione di guida “incassata” nella moto in favore di una più naturale e ideale anche per chi non è un motociclista esperto. La sella è alta 82 cm (optional quella da 80 cm, con sospensioni più basse 77 cm), le gambe sono meno ranicchiate e il manubrio a sezione variabile è di 7 cm più vicino al busto del guidatore. Cresce la facilità d’utilizzo anche grazie a un raggio di sterzata aumentato a 36°.

Il monoammortizzatore posteriore è associato a un nuovo forcellone posteriore, mentre davanti c’è la forcella a steli rovesciati. I freni Brembo, con doppio disco da 320 mm e pinze ad attacco radiale, aiutano a rallentare a dovere il Monster, mentre le gomme Pirelli Diablo Rosso III (con sezione posteriore 180/55 e anteriore da 120/70) offrono un grip elevato. Il peso complessivo della naked si attesta sui 166 kg a secco.

ELETTRONICA Associato al nuovo motore c’è una piattaforma inerziale IMU a 6 assi con traction control cornering, ABS Cornering, anti impennata, launch control, quickshifter bidirezionale di serie: tutti elementi presenti nella suite di aiuti elettronici di Ducati. A gestire il tutto c’è uno schermo TFT a colori con layout più moderno rispetto a quello della 821 Stealth. Ci sono 3 mappe motore (sport, touring e urban) e c’è anche il Ducati Multimedia System per connettere il proprio smartphone via bluetooth.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Sconosciuto il prezzo, ma è molto probabile che il modello di serie non supererà i 12.000 euro per rimanere competitiva con le rivali di segmento. C’è anche una versione Plus con cupolino e coprisella di serie. Saranno tre colori: Aviator Grey, Rosso Ducati e Nero opaco. Per arricchire il nuovo Monster ci saranno tantissimi accessori originali Ducati.

DUCATI MONSTER 2021: SCHEDA TECNICA