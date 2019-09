Autore:

Federico Sardo

UN NUOVO COLORE Ducati presenta per la prossima stagione una nuova proposta cromatica per la livrea della sua iconica Monster. Ducati Monster 1200 S sarà disponibile infatti anche in versione Black on Black, oltre che nel tradizionale Rosso Ducati. La nuova colorazione della mitica naked sportiva di Borgo Panigale alternerà parti in nero lucido a parti verniciate in nero opaco. L'eleganza del nero si abbinerà alla sportività di un rosso brillante sui cerchi.

MOTORE E EQUIPAGGIAMENTO Il motore di Monster 1200 è l’ultima evoluzione del Testastretta 11° DS, in grado di erogare 147 CV a 9.250 giri/minuto e una curva di coppia piena e lineare. La sicurezza è garantita dal sistema Ride by Wire e dalla piattaforma inerziale che permette il funzionamento di ABS Cornering, Traction Control e Wheelie Control. Nella versione S, che sottolinea ancora di più l'anima sportiva di Monster, è presente una forcella completamente regolabile Öhlins con steli da 48 mm di diametro e un ammortizzatore posteriore Öhlins anch’esso regolabile. L’impianto frenante anteriore è composto da due dischi Brembo da 330 mm di diametro e da pinze monoblocco Brembo M50. Completano la dotazione del 1200 S le ruote a 3 razze a Y, il parafango anteriore in carbonio, un proiettore anteriore caratterizzato dal DRL (Daytime Running Light, che accende automaticamente le luci diurne) e indicatori di direzione a LED. È di serie anche il quickshifter up & down.

LA PRESENTAZIONE La nuova livrea Black on Black della Monster 1200 S si potrà ammirare in anteprima all'interno della Tribuna Ducati durate il weekend del MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma il 14 e 15 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

IL PREZZO La Monster 1200 S nella nuova colorazione Black on Black sarà disponibile per il mercato italiano a partire da fine settembre nei concessionari Ducati al prezzo di 17.390 € franco concessionario.