BENVENUTI A CASA ROSSI! 15km. Tanto dista Tavullia da Misano Adriatico, questo significa che qualunque cosa a Misano sarà colorata di giallo, tinta che da sempre accompagna l'idolo di casa Valentino Rossi. Il pilota italiano arriva a Misano fiducioso dopo gli ottimi test di fine agosto, ma dovrà fare attenzione alla banda dei soliti noti, capitanata dal leader della classifica iridata Marc Marquez e dall'astro nascente della Yamaha, Fabio Quartararo, ma anche dagli altri due iberici, Maverick Vinales e Alex Rins. La pattuglia italiana sarà comunque nutrita e battagliera: Andrea Dovizioso dovrà risolvere gli acciacchi procurati con la sfortunata caduta di Silverstone, con lui sulla Ducati ci saranno Danilo Petrucci e il test driver Michele Pirro, più il giovane talento della Pramac, Franco Morbidelli. Occhio anche a Franco Morbidelli, che nei test ha fatto ottimi passi in avanti, e Andrea Iannone, che vuole riemergere dalle secche di fondo classifica con la sua Aprilia.

IL CIRCUITO Il tracciato di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972, subendo diverse modifiche nel corso dei primi anni di attività. Dopo dieci gare ospitate tra il 1980 e il 1993 (3 GP di San Marino e uno d'Italia) la pista romagnola è diventata appuntamento fisso del Motomondiale dal 2007 come GP di San Marino e della Riviera di Rimini. La pista gira in senso orario per un totale di 16 curve, sei a sinistra e dieci a destra. Lunga 4,2km sono diversi i rettifili, il più lungo dei quali misura 530 metri con una larghezza di 14. Il record del tracciato in gara appartiene ad Andrea Dovizioso, che lo ha realizzato lo scorso anno in 1'32"678, un secondo più lento della pole position del suo compagno di allora, Jorge Lorenzo, che scattò davanti a tutti con il super tempo di 1'31"629. Nessuno ha mai toccato i 300kmh a Misano in sella a una moto, ma lo stesso Dovizioso ci è andato vicinissimo nel 2015, sempre su una Ducati, fermandosi a 299,5 kmh.

I NUMERI Nelle dodici edizioni del Gran Premio sin qui disputate, ben sette sono state le vittorie spagnole, contro le quattro italiane e la singola australiana riportata da Casey Stoner nel 2007 sulla Ducati. Ducati che ha vinto solo due volte a Misano, nel 1997 e lo scorso anno, quando Andrea Dovizioso sugellà il tris italiano portato a compimento da Lorenzo Dalla Porta in Moto3 e da Francesco Bagnaia in Moto2. Quella è stata la prima vittoria del Dovi a Misano, mentre i piloti più vincenti nella classe regina sono Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, con tre affermazioni a testa. Due successi per Daniel Pedrosa e Marc Marquez. Per quanto riguarda le moto, ai due successi Ducati si aggiungono le 4 vittorie della Honda e le 6 della Yamaha. Tra i piloti iscritti alla MotoGP hanno già vinto su questa pista, ma in categorie minori, anche Johann Zarco (Moto2), Pol Espargaro (Moto2) e Alex Rins (due volte in Moto3)

IL METEO Per il Gran Premio di San Marino e della Riviera romagnola è atteso un weekend soleggiato e con temperature primaverili, o meglio sarebbe dire, da fine estate. Qualche nuvola chiazzerà il cielo venerdì e sabato, ma la possibilità di pioggia è considerata bassa. Dovrebbe splendere il sole invece domenica. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com

Venerdì 13 settembre: per lo più soleggiato, temperature 18°-27°, precipitazioni 10%, umidità 67%, vento 13 kmh

Sabato 14 settembre: per lo più soleggiato, temperature16°-24°, precipitazioni 10%, umidità 67%, vento 19 kmh

Domenica 15 settembre: soleggiato, temperature 16°-23°, precipitazioni 0%, umidità 62%, vento 18 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2, Moto3 e MotoE impegnate anch'esse sulla pista italiana. In occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini è prevista la diretta su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

