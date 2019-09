Autore:

Simone Valtieri

BELLE GARE! Giornata di belle storie da raccontare quella delle classi Moto2 e Moto3 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano Adriatico nella mattinata ha vinto la sua prima gara in carriera Tatsuki Suzuki, il "giappo-riccionese" adottato dal team Sic58 di Paolo Simoncelli. Ed è quasi inutile sottolineare la bellezza di una vittoria come quella di oggi per il team del papà di Marco, al quale è intitolato il Misano World Circuit. All'ora di pranzo è arrivato invece il successo con giallo di Augusto Fernandez nella classe Moto2, davanti al bravissimo rookie Fabio Di Giannantonio.

Hand shakes between @Afernandez37 and @FabioDiggia21 after a thrilling battle! 🤝



We await the stewards' decision on the move at turn 14! 🏁#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/I9Xq6sRmh8 — MotoGP™ 🇸🇲 (@MotoGP) September 15, 2019

MOTO2 Nel dettaglio: il pilota del team +Ego Speed Up, "Diggia", ha comandato la gara dal primo all'ultimo giro. A poche curve dalla fine però, lanciandosi dalla zona verde, Augusto Fernandez è riuscito a passarlo sportellando, e a transitare per primo sul traguardo. L'episodio è andato under investigation, ma intanto si sono celebrati i riti di interviste e podio e i due piloti si sono presentati davanti alla commissione gara. Terzo Alex Marquez, sempre più leader del mondiale, nono Enea Bastianini, peccato invece per Marco Bezzecchi, caduto quando era nella top ten nelle prime fasi di quella che stava diventando la miglior gara della sua stagione.

👏 @Afernandez37 WINS!



He makes the move but extends over the track limits and makes contact! The pass at turn 14 is under investigation! 😮#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/thj2IEY10d — MotoGP™ 🇸🇲 (@MotoGP) September 15, 2019

MOTO3 La gara di Moto3 è stata molto diversa dal consueto. Tantissime le cadute sull'asfalto viscido, con Niccolò Antonelli che è stato quello a cui è andata peggio, procurndosi una doppia frattura quando la moto gli è piombata addosso nello scontro con Celestino Vietti. 14 in totale i ritiri, tra cui quello del contendente al titolo, lo spagnolo Aron Canet del team di Max Biaggi per problemi tecnici sulla sua moto. Non ne approfitta appieno Lorenzo Dalla Porta che chiude in quinta posizione, ma viene penalizzato di 3" per aver ecceduto i track limits, concludendo in ottava posizione ufficiale. Allunga comunque in testa al mondiale il pilota italiano, che ora può contare su 22 punti di margine su Canet e 30 su Tony Arbolino, oggi brillante terzo, beffato solo alla fine dal giapponese Tatsuki Suzuki e dal britannico John McPhee.

Risultati Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, classe Moto2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Augusto FERNANDEZ Kalex 41'12.535 2 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up +0.186 3 Alex MARQUEZ Kalex +1.283 4 Thomas LUTHI Kalex +2.733 5 Sam LOWES Kalex +8.764 6 Brad BINDER KTM +8.952 7 Jorge NAVARRO Speed Up +9.928 8 Xavi VIERGE Kalex +12.844 9 Enea BASTIANINI Kalex +13.916 10 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +15.338 11 Luca MARINI Kalex +17.881 12 Jorge MARTIN KTM +20.511 13 Andrea LOCATELLI Kalex +21.714 14 Somkiat CHANTRA Kalex +28.673 15 Stefano MANZI MV Agusta +30.791 16 Joe ROBERTS KTM +31.679 17 Bo BENDSNEYDER NTS +32.104 18 Dominique AEGERTER MV Agusta +32.324 19 Simone CORSI NTS +34.048 20 Jake DIXON KTM +45.708 21 Iker LECUONA KTM +47.521 22 Lukas TULOVIC KTM +54.782 23 Philipp OETTL KTM +57.945 24 Andi Farid IZDIHAR Kalex +1'03.822 25 Xavi CARDELUS KTM +1'07.021 Non classificato Tetsuta NAGASHIMA Kalex 12 Giri Remy GARDNER Kalex 15 Giri Nicolo BULEGA Kalex 15 Giri Marco BEZZECCHI KTM 19 Giri Adam NORRODIN Kalex 20 Giri

Risultati Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, classe Moto3