Autore:

Simone Valtieri

BONJOUR FABIO! Un missile terra aria. Si chiama Fabio Quartararo e continua a stupire tutto il paddock della MotoGP classificandosi per la Q2 con il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit - Marco Simoncelli. Il giovane pilota francese in sella alla Yamaha del team Petronas SRT, ferma i cronometri a 4 decimi dal record della pista in 1'32"081, e rifila 3 decimi al collega di marca, Maverick Vinales, e quasi sei a un altro pilota sorprendente, Pol Espargaro, in sella alla KTM.

POKER ITALIANO Nella top ten terminano quattro piloti italiani, tutti qualificati per la seconda fase delle qualifiche di questo pomeriggio. Dietro a Marc Marquez, quarto a 6 decimi da Quartararo, si è classificato Franco Morbidelli, a 975 millesimi dal compagno di team con un piccolo errore nell'ultimo tentativo. Valentino Rossi ha chiuso in settima posizione, dietro a Taka Nakagami (Honda) e davanti ad Alex Rins (Suzuki). Infine due italiani con la Ducati, con il tester Michele Pirro in grado di precedere Andrea Dovizioso.

SPAVENTO JORGE Non bene invece l'altro pilota ufficiale Ducati, Danilo Petrucci, che chiude in 17° posizione migliorando di appena un decimo il tempo di ieri, e pomeriggio dovrà vedersela in Q1 con Zarco , Crutchlow e Miller, tra gli altri. Problemi in mattinata per Jorge Lorenzo, al quale si blocca la ruota anteriore in rettilineo facendogli girare lo sterzo e correre un piccolo rischio. Il pilota maiorchino ha chiuso le FP3 in 19° posizione, a 1"9 dalla vetta. L'appuntamento con le qualifiche è per le 14.05.

Risultati FP3 Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Misano Adriatico