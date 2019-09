Autore:

Simone Valtieri

JET MAVERICK! Epilogo inatteso per la sessione di qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sulla pista di Misano Adriatico. Il poleman è Maverick Vinales, tra i più pronosticati per la prima casella in griglia, ma seconda non c'è una Yamaha, bensì la KTM di Pol Espargaro, che era in prima posizione prima del passaggio del connazionale. Completa la prima fila Fabio Quartararo, che non riesce a strappare una pole prenotata con la splendida FP3.

INCOMPRENSIONE 93-46 Chi poteva inserirsi in questo terzetto è Marc Marquez, che stava facendo il miglior giro in scia a Valentino Rossi, lo supera ma poi va di un pelo fuori pista, e quando rientra si incrociano le traiettorie con quelle di Valentino che era ancora intento nel fare il suo giro veloce. I due non si toccano, ma ormai entrambi i tempi sono rovinati, e scatteranno rispettivamente 5° e 7°. Quarto invece sarà un bravissimo Franco Morbidelli, che poteva fare anche meglio, se non fosse stato per un errore a fine terzo settore nel corso del suo giro migliore.

COLPO DI RENI Sesto scatterà invece Andrea Dovizioso, che con un colpo di reni si piazza in seconda fila, mentre in terza accanto a Rossi ci saranno Johann Zarco, a riprova che la KTM ben si sposa con il layout della pista di Misano, e Alex Rins, un po' nascosto quest'oggi ma capace di mostrare un ottimo passo gara. Quarta file pre Joan Mir, Taka Nakagami e Michele Pirro

Q1 TIRATE Nella prima fase delle qualifiche invece molto bene si era comportato Francesco Bagnaia, che con la vecchia Ducati GP18 è rimasto fuori per appena 3 millesimi rispetto all'altro rookie Joan Mir, e domani scatterà 13°. Davanti a tutti aveva terminato Johann Zarco con la KTM. Male Danilo Petrucci, che con la Ducati ufficiale scatterà solo in 17° piazza, subito davanti a un Jorge Lorenzo che continua a fare progressi, e resta fuori dalla Q2 per tre decimi. Bentornato Jorge. Non partecipa invece alla Q1 Andrea Iannone, alle prese con un infortunio che potrebbe costringerlo a saltare la gara.

Risultati qualifiche Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Misano Adriatico

Risultati Q2

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'32.265 2 Pol ESPARGARO KTM 1'32.560 0.295 / 0.295 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'32.571 0.306 / 0.011 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'32.710 0.445 / 0.139 5 Marc MARQUEZ Honda 1'32.742 0.477 / 0.032 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'33.038 0.773 / 0.296 7 Valentino ROSSI Yamaha 1'33.079 0.814 / 0.041 8 Johann ZARCO KTM 1'33.123 0.858 / 0.044 9 Alex RINS Suzuki 1'33.265 1.000 / 0.142 10 Joan MIR Suzuki 1'33.431 1.166 / 0.166 11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'33.449 1.184 / 0.018 12 Michele PIRRO Ducati 1'33.461 1.196 / 0.012

Risultati Q1

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Johann ZARCO KTM 1'33.147 2 Joan MIR Suzuki 1'33.485 0.338 / 0.338 3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'33.488 0.341 / 0.003 4 Cal CRUTCHLOW Honda 1'33.516 0.369 / 0.028 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'33.522 0.375 / 0.006 6 Jack MILLER Ducati 1'33.571 0.424 / 0.049 7 Danilo PETRUCCI Ducati 1'33.630 0.483 / 0.059 8 Jorge LORENZO Honda 1'33.777 0.630 / 0.147 9 Miguel OLIVEIRA KTM 1'34.162 1.015 / 0.385 10 Hafizh SYAHRIN KTM 1'34.322 1.175 / 0.160 11 Karel ABRAHAM Ducati 1'34.401 1.254 / 0.079 12 Tito RABAT Ducati 1'34.904 1.757 / 0.503 Andrea IANNONE Aprilia

