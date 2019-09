Autore:

Simone Valtieri

CASCO ROMAGNOLO Come ormai tradizine consolidata, per le tappe italiane della MotoGP al Mugello e a Misano, Valentino Rossi chiama il fido Aldo Drudi - lo stesso vivace e bravissimo designer che ha peraltro colorato il layout la pista romagnola - e gli commissiona un casco fantasioso. Per quest'occasione il tema scelto è stato culinario, estivo e locale! Gli inseparabili Sole e Luna che accompagnano Valentino da tutta la carriera sono stati composti rispettivamente con una composizione di piadine - emblema gastronomico romagnolo - e con una bella fetta di cocomero.

FAN... IMALI! Sul retro del casco AGV di Valentino, la scritta "Menù Misano" sovrasta l'immagine dei suoi due cani, Penelope e Ulisse e del suo gatto Rossano, vestiti da tifosi del loro inseparabile amico "umano", con tanto di magliette e cappellini griffati VR46. Nella gallery qualche bella foto di Valentino con il suo nuovo casco in mano, sperando che gli porti fortuna per il weekend.