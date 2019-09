Autore:

ITALIA VS MONDO Il mondiale sembra ormai un affare privato per Marc Marquez, ma a Misano Adriatico la pattuglia italiana venderà cara la pelle e cercherà di riaprire la contesa. Questo fine settimana i motori della MotoGP romberanno nel weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, giunto alla sua 13° edizione. Valentino Rossi farà gli onori di casa, vista la sua vicinissima Tavullia, ma anche Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, "Pecco" Bagnaia, Andrea Iannone e Michele Pirro venderanno cara la pelle. I rivali più temibili, oltre al pericolo pubblico numero uno Marquez, sono Rins, Vinales, Quartararo, Crutchlow e Miller. Non si sa chi vincerà, ma con questi fenomeni lo spettacolo è assicurato!

ORARI TV Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento anch'essi in diretta. Di seguito tutti gli orari del weekend italiano, con i piloti di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE impegnati nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 13 settembre

09.00: Moto3 Prove Libere 1

09.55: MotoGP Prove Libere 1

10.55: Moto2 Prove Libere 1

13.10: Moto3 Prove Libere 2

14.05: MotoGP Prove Libere 2

15.05: Moto2 Prove Libere 2

16.00: MotoE E-Pole

Sabato 14 settembre

09.00: Moto3 Prove Libere 3

09.55: MotoGP Prove Libere 3

10.55: Moto2 Prove Libere 3

12.35: Moto3 Qualifiche

13.30: MotoGP Prove Libere 4

14.10: MotoGP Qualifiche

15.05: Moto2 Qualifiche

16.10: MotoE Gara 1

Domenica 15 settembre

08.40: Moto3 Warm Up

09.10: Moto2 Warm Up

09.40: MotoGP Warm Up

10.00: MotoE Gara 2

11.00: Moto3 Gara

12.20: Moto2 Gara

14.00: MotoGP Gara

Dirette TV8

Sabato 14 settembre

12.35: Moto3 Qualifiche

14.10: MotoGP Qualifiche

15.05: Moto2 Qualifiche

Domenica 15 settembre

10.25: Highlights MotoE Gara 2

11.00: Moto3 Gara

12.30: Moto2 Gara

14.00: MotoGP Gara