Simone Valtieri

DUE GIORNI IN PISTA Il Motomondiale sbarcherà a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nel weekend del 13-15 settembre, eppure oggi e domani già rombano i motori delle MotoGP sul tracciato romagnolo, dove si sta svolgendo una due giorni di test importantissima in vista proprio dell'appuntamento settembrino. Sì è conclusa da poco la prima giornata che ha visto protagonista, sia al mattino che al pomeriggio, Fabio Quartararo. Il giovane talento della Yamaha ha preceduto di un soffio (2 centesimi) il compagno nel team Petronas SRT, Franco Morbidelli. I due giovani hanno firmato una giornata molto positiva per la casa di Iwata, che ha piazzato anche Maverick Vinales e Valentino Rossi nella top cinque. In mezzo, in terza posizione, il solito Marc Marquez, con la Honda.

MIR E DOVIZIOSO IN SELLA Nella top ten hanno concluso anche le due KTM di Pol Espargaro e Johann Zarco, la Suzuki del rientrante Joan Mir, la Honda LCR di Taka Nakagami, e la Ducati di Jack Miller, primo della pattuglia rossa con Andrea Dovizioso, di nuovo in sella (solo al pomeriggio) dopo il brutto incidente di Silverstone, autore del 12° tempo, davanti al tester Ducati Michele Pirro e al giovane Francesco Bagnaia. 15° il terzo nella classifica iridata, nonché vincitore in Gran Bretagna, Alex Rins, assente il suo connazionale Jorge Lorenzo, ancora alle prese con il recupero dal brutto infortunio alla schiena patito ad Assen. Domani si riprende per la seconda giornata, di seguito i risultati completi di questo day-1.

Risultati Test MotoGP - Misano Adriatico, day-1 - pomeriggio

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:32.996 23 / 47 2 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:33.019 0.023 40 / 40 3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:33.222 0.226 32 / 48 4 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:33.247 0.251 29 / 44 5 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:33.296 0.300 41 / 41 6 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:33.588 0.592 32 / 38 7 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:33.690 0.694 22 / 22 8 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:33.763 0.767 20 / 34 9 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:33.777 0.781 29 / 41 10 MILLER, Jack Pramac Racing 1:33.802 0.806 30 / 42 11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:33.842 0.846 34 / 39 12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:33.854 0.858 37 / 37 13 PIRRO, Michele Ducati Team 1:33.940 0.944 29 / 30 14 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:33.945 0.949 32 / 32 15 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:34.134 1.138 19 / 39 16 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:34.242 1.246 55 / 74 17 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:34.243 1.247 8 / 27 18 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:34.411 1.415 9 / 17 19 SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:34.599 1.603 40 / 40 20 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:34.644 1.648 5 / 38 21 BRADL, Stefan HRC Team 1:34.774 1.778 4 / 23 22 PEDROSA, Dani Red Bull KTM Factory Racing 1:34.976 1.980 18 / 25 NC ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing NC OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 NC LORENZO, Jorge Repsol Honda Team

Risultati Test MotoGP - Misano Adriatico, day-1 - mattina