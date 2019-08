Autore:

Simone Valtieri

CONCORRENZA In questi giorni sono trapelati i calendari non ufficiali dei campionati di MotoGP e Formula 1 2020, grazie alle indiscrezioni pubbli1cate da due diverse testate specialistiche. Se le date dei 22 GP di Formula 1 e dei 20 di MotoGP saranno confermate da FOM e Dorna, si andrà incontro a ben 110 sovrapposizioni nel calendario delle due categorie motoristiche che smuovono più appassionati. Ma perché i vertici della classi regine a quattro e due ruote non concordano un calendario condiviso, spartendosi le domeniche e gli appassionati, invece di togliersi audience a vicenda?

CONCOMITANZE In alcuni casi la concomitanza sarà mitigata dal fuso orario, in altri invece si creeranno discrepanze di pochi minuti, con il rischio di sovrapposizioni in caso di ritardi o incidenti. Un occhio bisognerebbe poi darlo anche ai calendari di altri sport, con eventi che attirano un pubblico numerosissimo. Quest'anno c'è stata la sovrapposizione, anche oraria, tra la finale del torneo tennistico di Wimbledon e il Gran Premio della Gran Bretagna, una beffa per tutti ma soprattutto per gli inglesi, che hanno visto concentrati in un fine settimana due tra gli eventi più amati e seguiti dal pubblico, anche generalista.

SOVRAPPOSIZONI Tralasciando gli altri sport, nel dettaglio le dieci sovrapposizioni tra Formula 1 e MotoGP riguarderanno: Bahrain e Thailandia (22 marzo), Vietnam e 'Americhe' (5 aprile), Cina e Argentina (19 aprile), Olanda e Spagna (3 maggio), Azerbaijan e Catalunya (7 giugno), Francia e Olanda (28 giugno), Belgio e Gran Bretagna (30 agosto), Messico e Australia (25 ottobre), Stati Uniti e Malesia (1 novembre), Brasile e Comunità Valenciana (15 novembre).

LEZIONE IMPARATA La Formula E sembra invece aver imparato la lezione e dopo le il caso del mondiale 2019, in cui alcuni eventi erano in piena concomitanza con il mondiale di Formula 1 e costringevano gli appassionati delle quattro ruote a scegliere tra la visione delle qualifiche del GP (le gare di Formula E si svolgono quasi tutte al sabato) o di un ePrix, quest'anno le quattro concomitanze con tra le due categorie riguardano tutti GP con fusi orari diversi. Bahrain e Cina, Vietnam e Roma, Cina e Parigi, Olanda e Seul.

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA Va detto però che una disposizione di questo genere non scontenta proprio tutti. Le più felici saranno le compagne (o, perché no, i compagni) di chi segue con ardore entrambe le categorie. Saranno infatti "ben" sette nel 2020 le domeniche prive di Formula 1 e MotoGP nell'arco dei due campionati (29 marzo, 12 aprile, 26 aprile, 26 luglio, 8 novembre e 22 novembre) per cui sarà possibile organizzare una bella gita fuori porta, sempre che non ci si interessi anche di Superbike, Formula E, Endurance e Rally. In quel caso il consiglio per le/i non appassionate/i è di rassegnarsi... o cambiare partner.