Autore:

Salvo Sardina

PIATTO RICCO Cresce l’attesa per la stagione 2019-2020 della Formula E. Sarà il sesto campionato della categoria full electric, ma anche il primo per Porsche e Mercedes, attesissime nuove pretendenti al titolo finale. La Federazione Internazionale si è riunita a Le Mans in occasione della mitica 24 Ore e ha definito, tra le altre cose, il calendario e alcune novità regolamentari in vista della Season 6. Che sarà anche la più ricca della storia, con ben 14 appuntamenti in programma...

CHIUSURA LONDINESE Si partirà il 22 e il 23 novembre con il primo dei due double header in calendario, la doppia tappa di Ad Diriyah in Arabia Saudita, soggetta però ancora all’approvazione del governo locale. Ancora da definire invece la sede del terzo round del 14 dicembre 2019, che precede Santiago e Città del Messico. Escono Marrakech, Monte Carlo e Berna, entrano invece l’ePrix di Seoul e il gran finale di Londra. Proprio la capitale del Regno Unito chiuderà la stagione con una doppia gara il 25 e 26 luglio 2020, su un suggestivo tracciato oltretutto per metà coperto all’interno dell’ExCeL London, il nuovo Exhibition Centre della metropoli inglese.

NUOVO ATTACK MODE Molto discusso in questa prima stagione, ci sono interessanti novità anche per l’Attack Mode. Che, diciamolo subito, non solo resta ma addirittura raddoppia. La potenza prevista per i piloti che passeranno dall’Activation Zone – non potranno più farlo però in regime di Safety Car o Full Course Yellow – sarà di 235 (e non più di “soli” 225) kW. Inoltre, nei periodi di neutralizzazione sarà comunque sottratto dalla disponibilità dei piloti 1 kWh di energia per ogni minuto, in modo da rendere più variegata la gestione strategica della batteria residua. Novità anche per il sistema di punteggio: il vincitore di ogni gruppo di qualifica porterà a casa un punticino, fermi restando i tre punti già previsti per chi otterrà il miglior tempo al termine della Superpole.

Calendario provvisorio Formula E 2019/2020

Data Evento Sede 22/11/2019 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 23/11/2019 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah** 14/12/2019 ePrix Da Definire Da Definire 18/01/2020 ePrix Cile Santiago* 15/02/2020 ePrix Messico Città del Messico* 01/03/2020 ePrix Hong Kong Hong Kong* 21/03/2020 ePrix Cina Da Definire 04/04/2020 ePrix Italia Roma 18/04/2020 ePrix Francia Parigi 03/05/2020 ePrix Corea del Sud Seoul* 30/05/2020 ePrix Germania Berlino 20/06/2020 ePrix Stati Uniti New York 25/07/2020 ePrix Regno Unito Londra* 26/07/2020 ePrix Regno Unito Londra*

*Soggetto all’omologazione del tracciato

**Double header soggetto all’approvazione del governo locale