Autore:

Salvo Sardina

DIFESA D’UFFICIO Non c’è dubbio: la Formula E è un campionato interessante che, anno dopo anno, mostra miglioramenti sul piano dei contenuti tecnici e sportivi, oltre che su quello squisitamente legato allo show. Una categoria, quella elettrica, che però fa fatica a essere apprezzata dai puristi. Al punto che persino Lewis Hamilton e Sebastian Vettel in passato non hanno mancato di esprimere il proprio parere dubbioso nei confronti del full electric. A rispondere ai due campioni del mondo ci ha però pensato André Lotterer, pilota Ds Techeetah al momento secondo in classifica piloti con solo un punticino di ritardo dal leader Robin Frijns.

ESPERIENZA Il tedesco è ancora a caccia della sua prima vittoria in Formula E, ma è sin dal suo debutto nel 2017 – sempre con il team Techeetah, all’interno del quale compone una coppia di talento ed esperienza con Jean-Eric Vergne – uno dei piloti più costanti della categoria. Vincitore tra le altre cose di un mondiale Wec e di tre edizioni della 24 Ore di Le Mans, Lotterer ha anche corso in Formula 1 seppur per una sparuta apparizione in Caterham nel Gp del Belgio 2014. Insomma, seppur di parte, si tratta di un pilota esperto che ha avuto modo di guidare numerose vetture a ruote scoperte e non. Ed è proprio sulla base di questa lunga e variegata esperienza motoristica che il trentasettenne ha sentito l’esigenza di rispondere alle considerazioni dei big del circus.

NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE “Abbiamo un’incredibile accelerazione – ha spiegato Lotterer in un’intervista rilasciata al Kolner Express – dal motore elettrico. E non abbiamo bisogno del grande carico aerodinamico che hanno in F1, il che vuol dire che riusciamo a lottare l’uno contro l’altro con maggiore facilità. Inoltre, la Formula E è molto più economica e ci permette di guidare su tracciati fantastici in metropoli come Parigi, Roma e Berlino. Ogni gara, da noi, è come Montecarlo per la Formula 1. Hamilton e Vettel dovrebbero provare, prima di giudicare”.