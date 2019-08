Autore:

La Redazione

SPERANZA IRIDATA Dopo la breve pausa ferragostana la MotoGP torna subito in pista a Silverstone per il dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2019, il Gran Premio della Gran Bretagna. A Spielberg il guizzo di Andrea Dovizioso su Marc Marquez all'ultima curva del GP d'Austria ha tenuto aperto un mondiale che sembra già chiuso, con lo spagnolo che precede l'italiano in classifica di ben 58 punti. Lo scorso anno a Silverstone non si disputò la gara per maltempo ma la pole position era stata conquistata da Jorge Lorenzo con la Ducati. Riuscirà Dovizioso a tenere aperto ancora un po' il campionato? Rossi, Rins, Vinales, Quartararo, Petrucci e compagnia bella permettendo.

ORARI TV Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento in differita. Di seguito tutti gli orari del weekend ceco, con i piloti di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE impegnati nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Occhio agli orari perché sono leggermente diversi da quelli abituali...

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 23 agosto

10:00-10:40 - FP1 Moto3

10:55-11:40 - FP1 MotoGP

11:55-12:35 - FP1 Moto2

14:15-14:55 - FP2 Moto3

15:10-15:55 - FP2 MotoGP

16:10-16:50 - FP2 Moto2

Sabato 24 agosto

10:00-10:40 - FP3 Moto3

10:55-11:40 - FP3 MotoGP

11:55-12:35 - FP3 Moto2

13:35-14:15 - Qualifiche Moto3

14:30-15:00 - FP4 MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche MotoGP

16:05-16:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 25 agosto

10:00-10:20 - Warm-Up Moto3

10:30-10:50 - Warm-Up Moto2

11:00-11:20 - Warm-Up MotoGP

12:20 - Gara Moto3

14:00 - Gara Moto2

15:30 - Gara MotoGP

Differite TV8



Sabato 24 agosto

17:00 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 25 agosto

15:20 - Gara Moto3

17:00 - Gara Moto2

18:30 - Gara MotoGP