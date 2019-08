Autore:

Simone Valtieri

STAVOLTA, SI CORRE! Il nuovo asfalto c'è, per cui quest'anno il Gran Premio della Gran Bretagna si correrà in ogni condizione meteorologica. Archiviata la brutta parentesi del 2018, quando su un asfalto da poco rifatto ma per nulla drenante, fu annullata la gara della MotoGP, il gruppo di piloti della classe regina ritrova anche Jorge Lorenzo, che tornerà domenica in pista dopo tre gare di assenza, mentre non c'è ancora Joan Mir, giovane della Suzuki anch'esso infortunato. La gara di Silverstone arriva a due settimane di distanza dal meraviglioso, ennesimo, duello, tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, vinto ancora una volta dall'italiano (5-1 il bilancio delle sfide all'ultimo giro tra i due in favore del forlivese), in Austria. Il distacco in classifica però parla a favore dello spagnolo, con en 58 punti di margine. Riuscirà il centauro della Ducati a riaprire la lotta per il titolo? Della partita saranno anche il suo compagno Danilo Petrucci, il suo connazionale Valentino Rossi e gli arrembanti Maverick Vinales, Alex Rins e Fabio Quartararo. Lo scorso anno in pole position doveva partire Lorenzo, poi la gara non si corse. Questo significa che la Ducati può far bene anche sull'ondulata pista britannica, dove però il ruolo di favorito spetterà ancora una volta a Marc Marquez.

IL CIRCUITO Una delle piste iconiche del motorsport mondiale, Silverstone ha ospitato il Motomondiale dal 1977 al 1986, per lasciare il passo negli anni successivi a Donington salvo riprendersi il palcoscenico nel 2010, a seguito dell'ultimo dei tanti layout subiti da questo storico tracciato costruito su un ex aeroporto della Raf oltre 60 anni fa. Con una lunghezza di 5,9 km, la pista del Northamptonshire vive sulle sue 18 curve ben bilanciate tra le 8 a sinistra e le 10 a destra (si gira in senso orario) con il rettilineo più lungo (sono quattro in tutto) di 770 metri posto in uscita della magica sequenza Maggots-Becketts-Chapel. Il layout e la la carreggiata di 13 metri di larghezza sono gli stessi della Formula 1, ma non la partenza. La MotoGP, infatti, scatta sulla breve retta che precede la storica curva Copse, mentre la prima staccata a quattro ruote è la curva Abbey, che sul layout a due ruote si incontra poco oltre metà giro come curva 11. Il record della pista appartiene in gara a Marc Marquez, con il tempo di 2'01"560 fatto segnare nel 2017. Suo anche il record in prova, l'unico pilota al mondo ad aver infranto la barriera dei 2 minuti su due ruote a Silverstone, in 1'59"941. Per ultima la velocità di punta, il record appartiene ad Andrea Iannone che con la Ducati GP15 fermò i misuratori sui 332,4kmh.

I NUMERI Come già detto, sono 9 anni che si è tornati a correre sulla pista simbolo del Regno Unito, ma i Gran Premi disputati sono stati solamente otto, visto che nel 2018 vennero annullate per maltempo le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Restando alla classe regina quella di Silverstone non è il terreno di caccia prediletto per Marc Marquez, che vi ha comunque vinto in due occasioni: nel 2010 in Moto3 e nel 2014 in MotoGP. Il suo compagno Jorge Lorenzo si trova particolarmente a suo agio sulla tecnica pista inglese, e vi ha trionfato ben tre volte (2010, 2012, 2013). Tra i piloti in attività vi hanno vinto in MotoGP anche i due assi italiani, Valentino Rossi (2015) e Andrea Dovizioso (2017), oltre allo spagnolo Maverick Vinales nel 2016 (per lui un successo anche in Moto3 nel 2012). Saliti sul gradino più alto del podio nelle altre classi invece anche Taka Nakagami (2017 in Moto2), Johann Zarco (2015 in Moto2), Pol Espargaro (2012 in Moto2) e Alex Rins (2015 in Moto3). In queste otto edizioni la moto più vincente è stata la Yamaha, con 4 successi conquistati, davanti alla Honda (2), alla Suzuki (1) e alla Ducati (1).

IL METEO Lo scorso anno fu l'acqua a rovinare il weekend della MotoGP in Gran Bretagna, quest'anno le previsioni sono migliori, sebbene sul tempo inglese non ci sia proverbialmente da far affidamento. Le temperature dovrebbero essere comuque gradevoli e il cielo, coperto, non dovebbe regalare più di qualche goccia di pioggia per tutto il weekend. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 23 agosto: parzialmente nuvoloso, temperature 12°-24°, precipitazioni 10%, umidità 61%, vento 10 kmh

Sabato 24 agosto: per lo più nuvoloso, temperature15°-27°, precipitazioni 10%, umidità 53%, vento 16 kmh

Domenica 25 agosto: precipitazioni sparse, temperature 14°-27°, precipitazioni 20%, umidità 58%, vento 13 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista ceca. In occasione del GP di Silverstone è prevista la differita su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Domenica 25 agosto 2019, ore 15.00

RISULTATI QUALIFICHE Q2

Sabato 24 agosto 2019, ore 15.35

RISULTATI QUALIFICHE Q1

Sabato 24 agosto 2019, ore 15.10

RISULTATI FP4

Sabato 24 agosto 2019, ore 14.30

RISULTATI FP3

Sabato 24 agosto 2019, ore 10.55

RISULTATI FP2

Venerdì 23 agosto 2019, ore 15.10

RISULTATI FP1

Venerdì 23 agosto 2019, ore 10.55