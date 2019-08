Autore:

Simone Valtieri

FABIO EL DIABLO! E sono due. Dopo Marc Marquez con la pole dello scorso anno, ora anche Fabio Quartararo, la giovane stella esplosa in questa MotoGP 2019, è sceso sotto i due minuti a Silverstone. Merito dell'asfalto rinnovato sul tracciato dove domenica si svolgerà il Gran Premio della Gran Bretagna, merito anche della gomma morbida messa a fine turno sulla sua Yamaha, ma merito soprattutto delle sue grandi doti, che gli hanno permesso di fermarsi a soli 11 millesimi dal record delal pista di Marquez e di precederlo questa mattina di oltre mezzo secondo.

PISTA YAMAHA Come al solito però, Marquez ha piazzato il suo miglior giro nelle prime fasi della sessione, concentrandosi poi sulla messa a punto della sua Honda in ottica gara. Alle spalle dei due ha messo un'altra Yamaha Maverick Vinales, che nonostante una caduta alla curva Stowe si è rimesso in piedi in tempo per strappare la terza piazza a 740 millesimi dal compagno di moto. Molto bene le Yamaha anche con Franco Morbidelli, quinto a 1" e subito dietro alla Suzuki di Alex Rins, e non malaccio anche Valentino Rossi, settimo dietro ad Andrea Dovizioso, anche se con un ritardo di 1"3 dalla vetta.

After a strong start, @mvkoficial12 is down! 😱



The @YamahaMotoGP rider, running P2 at the moment, but is forced to run back after a crash at Stowe! 💢#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/AY0vKXgBPP — MotoGP™ 🇬🇧 (@MotoGP) August 23, 2019

JORGE IN PISTA Chiudono la top ten la Honda di Cal Crutchlow e le Ducati di Danilo Petrucci e Jack Miller. Molto attardato, ma no ci si poteva attendere diversamente, Jorge Lorenzo, che ha chiuso ultimo a 4"4 da Quartararo, un tempo che però regala solamente gioia al maiorchino, in sella dopo 50 giorni e con ancora un edema vertebrale non del tutto riassorbito. Lo spagnolo non ha sicuramente spinto, né potuto farlo al meglio, e dovrà capire come risponderà il suo fisico prima di decidere se proseguire o meno il weekend, ma vederlo in pista è stata una gioia per tutti gli appassionati delle due ruote. L'appuntamento con le FP2 è per le 15.10 di questo pomeriggio orario italiano.

Risultati GP Gran Bretagna 2019 - Prove Libere 1