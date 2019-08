Autore:

La Redazione

ULTIMA SPIAGGIA Siamo in montagna e di spiagge tra le vette della Stiria non se ne vedono, eppure per Andrea Dovizioso il Gran Premio d'Austria è l'ultimissima spiaggia: o si comincia ad accorciare su Marc Marquez qui, su una pista dove la Ducati ha vinto 3 volte su 3 da quando è rientrata nel mondiale nel 2016, oppure potremo già proclamare l'iberico campione del mondo per la settima volta. Al Red Bull Ring di Spielberg si arriva con i 63 punti di margine dello spagnolo sull'italiano, e con la sua sesta vittoria su 10 gare, con gli unici altri ad aver riportato un successo che sono Dovizioso (Qatar), Rins (Austin), Petrucci (Mugello) e Vinales (Assen). Siamo inoltre tutti in attesa del ritorno di Valentino Rossi, che dopo un trittico disastroso di gare tra Italia, Catalunya e Olanda, ha pian piano iniziato a risalire la china in Germania (8°) e Rep. Ceca (6°). Danilo Petrucci, unico pilota sempre a punti quest'anno assieme a Pol Espargaro, deve difendere il terzo posto dagli assalti di Alex Rins, quarto in classifica e ai piedi del podio a Brno dopo due cadute consecutive. Devono infine riscattare la prestazione dell'ultimo weekend anche gli yamahisti Vinales, Quartararo e Morbidelli, tutti attesi a una bella gara in Austria. Non ci saranno invece Jorge Lorenzo, ancora alle prese con il suo infortunio alla schiena, e Joan Mir, caduto rovinosamente durante i test di Brno e tenuto precauzionalmente a riposo dai medici.

IL CIRCUITO Precedentemente conosciuto come Österreichring prima e A1-Ring poi, la pista disegnata tra le montagne della Stiria è stata costruita nel 1969, ma dopo il 1997 era stata abbandonata dalla MotoGP (la F1 smetterà di correrci nel 2003. Ristrutturata nel 2011 dopo l'acquisto da parte della Red Bull, è tornata nel calendario prima di Formula 1 (nel 2014), poi di MotoGP dal 2016. La lunghezza di 4,318 km è pressoché invariata rispetto all'ultima versione del tracciato, che a dispetto della lunghezza si percorre in poco tempo, visti i lunghi rettilinei e le poche curve, solo 10 di cui tre a sinistra e ben 7 a destra. La larghezza della carreggiata di 13 metri favorisce infine i sorpassi, mentre come rettilineo più lungo si conta quello che va da curva 1 a curva 2, ma essendo quest'ultima ad ampissimo raggio, la staccata vera e propria arriva in fondo a curva 3, dopo circa 900 metri a tutto gas. Il record del circuito in gara appartiene ad Andrea Dovizioso, in 1'24"277 stabilito lo scorso anno, mentre in qualifica resiste il giro record di Andrea Iannone del 2016: 1'23"142! La velocità di punta, infine, è stata toccata dalla Ducati di Alvaro Bautista: 316,5 kmh nel 2017.

I NUMERI L'unico pilota del Motomondiale attuale ad aver corso al Red Bull Ring, allora A1-Ring, prima della sua reintroduzione del mondiale, è ovviamente Valentino Rossi, che però non ha mai vinto sulla pista austriaca. Nel 1996 vi ottenne però il primo podio in carriera, terzo in 125, e nell'anno successivo, quello dominante del primo titolo, fu invece secondo, beffato dal nipponico Nuboru Ueda. Dalla sua reintroduzione nel 2016 sono stati disputati dunque tre GP, tutti e tre vinti dalla Ducati nella classe MotoGP con, nell'ordine, Andrea Iannone, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Saranno al via domenica in MotoGP anche i tre vincitori della classe Moto2 degli ultimi tre anni: Johann Zarco, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia. Mancherò invece per infortunio l'unico pilota ad aver vinto due volte al Red Bull Ring, Joan Mir (nel 2016 e 2017 in Moto3).

IL METEO Potrebbe essere l'acqua a rovinare il weekend del Gran Premio d'Austria di Motociclismo. Le temperature saranno alte ma è atteso qualche temporale sul tracciato stiriano, soprattutto sabato e domenica. Nel venerdì di prove libere sarà dunque fondamentale fare subito ottimi tempi per qualificarsi alla Q2. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 9 agosto: parzialmente nuvoloso, temperature 16°-29°, precipitazioni 10%, umidità 56%, vento 8 kmh

Sabato 10 agosto: temporali sparsi, temperature17°-32°, precipitazioni 50%, umidità 56%, vento 10 kmh

Domenica 11 agosto: precipitazioni sparse, temperature 17°-26°, precipitazioni 50%, umidità 71%, vento 8 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista ceca. In occasione del GP di Spielberg è prevista la differita su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Domenica 11 agosto 2019, ore 14.00

RISULTATI QUALIFICHE Q2

Sabato 10 agosto 2019, ore 14.35

RISULTATI QUALIFICHE Q1

Sabato 10 agosto 2019, ore 14.10

RISULTATI FP4

Sabato 10 agosto 2019, ore 13.30

RISULTATI FP3

Sabato 10 agosto 2019, ore 9.55

RISULTATI FP2

Venerdì 9 agosto 2019, ore 14.10

RISULTATI FP1

Venerdì 9 agosto 2019, ore 9.55