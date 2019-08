Autore:

Salvo Sardina

DOVI PARTE FORTE Il fine settimana del MotoGP d’Austria si apre nel segno della Ducati e di Andrea Dovizioso. Il forlivese ha infatti ottenuto il miglior tempo al termine delle prime prove libere sul tracciato del Red Bull Ring, completando il giro più veloce in 1:24.033. “Beffato” proprio in zona Cesarini – per quanto si possa parlare di beffa in una classifica di free practice – e solo grazie a un set di gomme nuove, il leader del campionato Marc Marquez che si era mantenuto al comando praticamente per tutta la sessione.

ROSSI QUINTO Alle spalle del Dovi c’è dunque proprio la Honda di Marquez, staccata di poco meno di due decimi dalla Ducati dell’italiano. Segue la Yamaha di Maverick Vinales, con il sorprendente Jack Miller in quarta posizione. Miglioramento sul finale anche per Valentino Rossi, che proprio nell’ultimo tentativo veloce si è portato dalla settima alla quinta piazza, pagando però un distacco di quattro decimi e mezzo dal leader.

APPUNTAMENTI Ancora assente Jorge Lorenzo (in questo weekend al centro di un intrigo di mercato che parla di un clamoroso ritorno in Ducati) dopo l’incidente nelle prove del Gp d’Olanda ad Assen: il suo sostituto in Honda Hrc, Stefan Bradl, ha concluso con il diciannovesimo tempo. Le libere 2 del Gp d’Austria sono in programma per le 14.10 di oggi, venerdì 9 agosto 2019, in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP.

MotoGP Austria 2019, Risultati prove libere 1: