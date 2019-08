Autore:

La Redazione

RISCOSSA DUCATI? Dopo il dominio di Marc Marquez in Repubblica Ceca, la MotoGP torna subito in pista tra le montagne della Stiria, per il Gran Premio d'Austria. Sulla pista del Red Bull Ring di Spielberg le Ducati sono state dominanti negli ultimi anni, visti i lunghi rettilinei della breve pista austriaca, ma sarà così anche quest'anno? Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci credono di sì e puntano al gradino più alto del podio, mentre l'incognita è sempre la Yamaha, quest'anno quasi sempre in lotta ma con diversi protagonisti. Valentino Rossi è stato il migliore della pattuglia di Iwata a Brno, ma il sesto posto di domenica scorsa va assolutamente migliorato, magari da uno dei suoi colleghi Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Occhio, infine alla Suzuki, con Alex Rins reduce da qualche gara opaca che sarà certamente in cerca di riscatto. Intanto Marquez comanda la classifica con 63 punti di vantaggio su Dovizioso, il mondiale sembra già chiuso ma la tappa austriaca potrebbe riaprire un piccolo spiraglio.

ORARI TV Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento in differita. Di seguito tutti gli orari del weekend ceco, con i piloti di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE impegnati nel Gran Premio d'Austria a Spielberg.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 9 agosto

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

11:50-12:20 - FP1 MotoE

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

16:50-17:20 - FP2 MotoE

Sabato 10 agosto

8:30-8:50 - FP3 MotoE

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

16:00 - E-Pole

Domenica 11 agosto

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

10:00 - Gara MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8



Sabato 10 agosto

15:35 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 11 agosto

13:15 - Gara MotoE

14:00 - Gara Moto3

15:30 - Gara Moto2

17:00 - Gara MotoGP