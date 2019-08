Autore:

Simone Valtieri

DITTATURA MARQUEZ Nella terza e decisiva sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, quella che qualifica i primi dieci direttamente alla Q2 di questo pomeriggio, la spunta come sempre Marc Marquez, che dopo essere stato beffato da Maverick Vinales nel corso delle FP3 di Spielberg, nel finale si riprende la vetta e stampa un tempo, 1'23"251, lontano appena un decimo dal record della pista, che risale al 2016 e appartiene ad Andrea Iannone con la Ducati: 1'23"142

QUALIFICATI IN Q2 Alle spalle dell'iberico della Honda, c'è dunque il suo connazionale su Yamaha, Maverick Vinales, a 340 millesimi, poi le due Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, entrambi a 342 millesimi dalla vetta ma con il forlivese davanti per aver conseguito un secondo miglior tempo migliore di quello del compagno. Quinta piazza per Fabio Quartararo a 386 millesimi, poi Valentino Rossi che nel finale ha montato la soft per non correre rischi e si è preso la Q2 a 451 millesimi da Marquez, togliendo allo spagnolo il record del quarto settore. Nella top ten chiudono anche Jack Miller (Ducati), Taka Nakagami (Honda), Alex Rins (Suzuki) e Pol Espargaro (KTM).

TRE ITALIANI IN Q1 Niente da fare per gli altri italiani. Franco Morbidelli è stato il pilota della Yamaha più in difficoltà, e nel finale non è riuscito a mettere insieme un giro buono: 13° il ragazzo italo-brasiliano, che ha fatto comunque meglio del ducatista Francesco Bagnaia, 15° con la vecchia GP18, e Andrea Iannone, 18° con l'Aprilia, a pochi millesimi dal 17° tempo del suo compagno di squadra Aleix Espargaro. Fuori di poco dalla Q2 Cal Crutchlow e l'ottimo Miguel Oliveira con la KTM. Oggi pomeriggio alle 14.10 l'ora della verità, con le qualifiche del Red Bull Ring.

MotoGP Austria 2019, risultati prove libere 3