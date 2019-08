Autore:

Salvo Sardina

MARQUEZ AL TOP Dopo essere stato preceduto al termine delle FP1 dal rivale Andrea Dovizioso, Marc Marquez ha rimesso le cose a posto nei 45 minuti di prove libere 2 del MotoGP d’Austria 2019. Il pilota di Cervera ha infatti staccato il miglior crono di giornata in 1:23.916, precedendo di pochi millesimi (66 per la precisione) la Yamaha del connazionale Maverick Vinales.

DOVI SCIVOLA Terza posizione per la Honda di Takaaki Nakagami, che ha chiuso a un decimo e mezzo dal leader, seguito a ruota da Fabio Quartararo e Jack Miller. Per trovare il primo italiano e la prima Ducati ufficiale dobbiamo scendere fino al settimo posto, con Danilo Petrucci staccato di quattro decimi abbondanti da Marquez. Peggio è andata al compagno di squadra Andrea Dovizioso, che ha terminato con il nono crono del pomeriggio, non riuscendo a migliorare il tempo segnato nelle FP1. Il forlivese è anche scivolato in curva-3 a pochi minuti dalla fine, perdendo la propria Desmosedici Gp nel passaggio sul cordolo.

YAMAHA AGRODOLCE Per un pilota ufficiale Yamaha che sembra redivivo – Vinales come detto è secondo – ce n’è un altro che prosegue il momento di difficoltà. Dopo il quinto tempo siglato in mattinata, Valentino Rossi infatti non è andato oltre l’undicesima piazza: il pesarese chiude infatti a oltre sei decimi da Marquez e a più di mezzo secondo dal compagno di box. Domani le prove libere 3 andranno in scena a partire dalle 9.55, con le FP4 al via dalle 13.30. Appuntamento con le qualifiche, invece, alle 14.10.

MotoGP Austria 2019, risultati prove libere 2: