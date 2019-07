Autore:

Simone Valtieri

VACANZE FINITE Dopo quattro settimane di pausa terminano le vancanze dei centauri della MotoGP e tornano in pista le tre classi del motomondiale a Brno, in Repubblica Ceca, dove Valentino Rossi ottenne la sua prima vittoria in carriera ben 23 anni or sono. Oggi però l'ex ragazzino terribile delle due ruote sta attraversando, a 40 anni di età, una delle fasi pi delicate della sua lunga carriera e ha bisogno di rialzarsi quanto prima dopo tre "zeri" e un anonimo ottavo posto in Germania. Ci riuscirà? Intanto in vetta al mondiale c'è solo Marc Marquez, che è andato in vacanza con ben 58 punti di margine su Dovizioso e 64 su Petrucci. I due Ducatisti saranno suoi agguerriti rivali anche a Brno, dove sono attesi in gran forma anche gli yamahisti Vinales e Quartararo, baby sorpresa della prima parte del mondiale, e il suzukista Rins.

ORARI TV Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento in differita. Di seguito tutti gli orari del weekend ceco, con i piloti di MotoGP, Moto2, Moto3 impegnati nel Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 2 agosto

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 3 agosto

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 4 agosto

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8



Sabato 3 agosto

15:35 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 4 agosto

14:00 - Gara Moto3

15:30 - Gara Moto2

17:00 - Gara MotoGP