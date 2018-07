Autore:

Danilo Chissalè

NOZZE D’ARGENTO L’amore tra il Monster ed i suoi appassionati dura ormai da 25 lunghissimi anni, per sugellare questa stupenda love story Ducati ha deciso di produrre una preziosa serie limitata del Monster 1200: la 25° Anniversario. La più preziosa ed esclusiva di sempre.

TRIBUTO Il Monster 1200 25° Anniversario è la massima espressione della tecnologia e sportività di Borgo Panigale. In questa serie limitata, solo 500 gli esemplari, sono tanti i tributi ai modelli iconici del passato come la livrea tricolore che richiama quella della S4RS del 2008 o la chiusura a sgancio del serbatoio.

PREZIOSA La livrea si abbina meravigliosamente alla sella sulla quale è ricamato il logo dei 25 anni e con il telaio color oro e i cerchi Marchesini forgiati con razze a W dello stesso colore. Come dicevamo in apertura, Ducati considera questa edizione del mostro la più preziosa mi prodotta e lo si evince dalla pletora di dettagli ricavati da materiali pregiati. Gli specchietti, i tappi telaio, i contrappesi del manubrio e il tappo del serbatoio, quest’ultimo fornito a corredo, sono tutti ricavati dal pieno. Stessa lavorazione per le leve freno e frizione snodate ed il portatarga, mentre sono realizzati in fibra di carbonio i parafanghi anteriore e posteriore, la cover blocco chiave e il paracalore dello scarico. Il Monster 1200 25°Anniversario viene fornito con un telo coprimoto, impreziosito dalla grafica che caratterizza questa serie speciale.

CICLISTICA DEGNA Sul Moster più prezioso di sempre non poteva mancare una ciclistica di riferimento. Il telaio a traliccio in tubi d’acciaio e il forcellone monobraccio in alluminio sono abbinati a una forcella completamente regolabile Öhlins con steli da 48 mm di diametro, a un ammortizzatore posteriore Öhlins anch’esso completamente regolabile e all’ammortizzatore di sterzo, sempre della celebre Casa svedese. L’impianto frenante, marchiato Brembo, ha dischi da 330 mm di diametro accoppiati a pinze monoblocco Brembo M50. Al posteriore il disco da 245 mm di diametro è accoppiato ad una pinza Brembo.

CUORE DUCATI All’interno del telaio a traliccio batte il solito bicilindrico Testastretta 11° DS, in grado di erogare 147 CV a 9.250 giri/minuto e una coppia massima di 124 Nm a 7.750 giri/minuto, sapientemente orchestrato da un’elettronica di primo ordine, degna di una moderna supersportiva. Il Monster 25° Anniversario è infatti dotato di piattaforma inerziale, Traction Control, ABS Cornering, controllo dell’impennata, Ducati Quickshifter e tre riding mode.

DOVE TROVARLO Il Monster 1200 25° Anniversario sarà disponibile da settembre in Europa, da ottobre in Giappone, da novembre negli Stati Uniti e da dicembre in Australia ma è già possibile ordinarlo presso tutti i Ducati Store.