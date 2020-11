DUE RUOTE Esistono dei punti di contatto tra le mountain bike elettriche e le moto? A parte l’ovvio, si capisce. Per come la vediamo noi, ce ne sono almeno due: entrambe sanno regalare grandi emozioni, per la innata capacità di farci evadere dal quotidiano. Tutt’e due, inoltre, ci permettono di raggiungere luoghi e posti che difficilmente potremmo scoprire in altro modo, come ho potuto raccontare nella prova della e-MTB Bianchi T-Tronik Rebel 9.1.

LINE-UP 2021 Anche per il 2021, dunque, Ducati prosegue la sua collaborazione con Thok per presentare una serie di e-MTB dal forte richiamo sportivo, adatte tanto a chi si avvicina per la prima volta alla bicicletta da montagna, quanto a chi cerca un prodotto più raffinato e che non costringa a compromessi.

DUCATI TK-01RR

Ed è proprio in quest’ottica che nasce la nuova TK-01RR, il modello di punta delle biciclette a pedalata assistita di Ducati. Una e-enduro full suspended pensata per arrivare praticamente ovunque, per vivere al massimo il fuoristrada su pedali. Le prestazioni sono garantite dal motore Shimano EP8 in posizione centrale, capace di una coppia di ben 85 Nm e un’assistenza massima pari al 400% dello sforzo del ciclista. Rispetto al modello dello scorso anno MIG-RR la riduzione dell’attrito è stata ridotta del 36%.

FATTA PER ANDARE OVUNQUE Il telaio in alluminio integra una batteria Shimano da 630 Wh, che garantisce una autonomia più che discreta, a patto di dosare l’assistenza del motore. La posizione nella parte inferiore del tubo obliquo garantisce una migliore distribuzione dei pesi. Le geometrie del telaio sono pensate per garantire una ottima maneggevolezza, sia in salita che in discesa. La sospensione posteriore è una Öhlins TTX da 170 mm regolabile, mentre all’anteriore c’è la forcella Öhlins RXF 38 da 180 mm regolabile nel precarico. La trasmissione è una 12 velocità Shimano, come i due freni a disco da 203 mm e pinze a quattro pistoni. Gli pneumatici sono Pirelli Scorpion S, sviluppati specificatamente per le e-MTB, da 29” all’anteriore e 27,5” al posteriore.

PERSONALIZZABILE La nuova app Shimano E-tube Project si collega alla e-bike e consente di adattare la risposta del motore alle proprie esigenze, modificando in tempo reale i valori di coppia massima, accelerazione e temporizzazione dell’assistenza.

SCHEDA TECNICA

Telaio Thok 6061, alluminio Motore Shimano EP8, 250W e 85Nm Batteria Shimano 630 Wh Display Shimano SC-E7000 LCD con controllo da remoto E7000 Forcella Öhlins RXF38 Air TTX18 da 180 mm Ammortizzatore Öhlins TTX Air Freni Shimano Deore XT 4 pistoni, dischi da 203mm Cambio Shimano Deore XT 12 S Ruote Crankbrothers Synthesis alluminio 29'' x 31 mm, 27,5'' x 35mm Gomme Pirelli Scorpion E-MTB S, SmartGrip, HyperWall Tubo sella KS con reggisella telescopico e comando a manubrio Sella Ducait Fit - hollow Cr.Mo rail Misure S - M - L - XL Prezzo 6.990 euro

DUCATI MIG-S

La Ducati MIG-S è una full suspended per chi vuole avvicinarsi al mondo delle e-MTB e cerca un mezzo agile e dalle buone prestazioni. La versione 2021 monta ancora il motore Shimano Steps E8000 con 70 Nm di coppia massima, ma la batteria ha una capienza di 630 Wh, un bel passo avanti rispetto a quella da 504 Wh dello scorso anno.

TELAIO MIGLIORATO Rivista anche la geometria del telaio, con il top tube allungato e il tubo sella verticalizzato, a vantaggio del comfort di guida e del controllo nei passaggi più ostici, in particolare durante le discese. La forcella anteriore Marzocchi Bomber Z2 ha un’escursione da 150 mm, mentre l’ammortizzatore posteriore Fox Float TPS ne ha 140. Il cambio è uno SRAM a 12 rapporti, così come i freni a disco da 203 mm e pinze a quattro pistoncini.

SCHEDA TECNICA

Telaio Alluminio Motore Shimano Steps E8000, 250W e 70Nm Batteria Shimano 630 Wh Forcella Marzocchi Bomber Z2 Ammortizzatore Fox Float TPS Freni SRAM Guide T 4 pistoni, dischi da 203mm Cambio SRAM NX a 11 velocità (11-42) Ruote Thok e-plus 29” anteriore, 27,5” posteriore Gomme Pirelli Scorpion E-MTB S, SmartGrip, HyperWall Tubo sella KS con reggisella telescopico e comando a manubrio Peso 22,5 kg Misure S - M - L - XL Prezzo 4.890 euro

E-SCRAMBLER

Invariata rispetto allo scorso anno la proposta Ducati per la città, la e-bike e-Scrambler disponibile nell’iconico colore giallo o nel più discreto grigio matte. La e-Scrambler ha un telaio in alluminio, motore centrale Shimano Steps E7000 da 250 Watt e 60 Nm di coppia, abbinato a una batteria da 504 Wh e pneumatici Pirelli Cycl-e GT specifici per le e-bike cittadine.

PARTICOLARI OFF-ROAD Il cambio è uno SRAM NX a 11 rapporti, mentre i freni a disco sono gli SRAM a 4 pistoncini. Tipicamente da montagna, ma comodo in ogni situazione, il reggisella telescopico. Ricca la dotazione per l’uso in città: portapacchi posteriore, parafanghi, cavalletto e luci anteriore e posteriore a LED.

SCHEDA TECNICA

Telaio Alluminio Motore Shimano Steps E7000, 250W e 60Nm Batteria Shimano 504 Wh Forcella Suntour XCR 100 mm Freni SRAM Guide T 4 pistoni, dischi da 203mm Cambio SRAM NX a 11 velocità (11-42) Ruote Thok 27,5” Gomme Pirelli Cycl-e GT Tubo sella Eten con reggisella telescopico e comando sottosella Parafanghi Rigidi in alluminio Portapacchi Portata massima 25 kg Luci 80 Lux anteriore, 11 Lumen posteriore Peso 22,5 kg Misure S - M - L - XL Prezzo 3.699 euro

DOVE COMPRARLE La gamma di e-MTB Ducati è già ordinabile nei concessionari Ducati e su Ducati.com, e beneficia degli incentivi messi a disposizione dal buono mobilità. Le consegne ai clienti inizieranno da febbraio 2021.