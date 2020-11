CI SIAMO Finalmente ci siamo: dopo i mesi di attesa, i ritardi e i rinvii, apre oggi i battenti il sito buonomobilita.it, da cui richiedere il rimborso o il voucher per l'acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike e altri veicoli per la mobilità sostenibile. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

OCCHIO ALLE TRUFFE Sono già online diversi siti ''truffa'' con nomi simili, come buonomobilità.it (scritto con l'accento), che in realtà sono potenziali luoghi trappola dove si rischia, molto prosaicamente, la proverbiale fregatura. L'unico sito ufficiale è buonomobilita.it.

COSA FARE Come riporta il sito stesso, alle 09:00 scatterà il cosiddetto - e temuto - click day, in cui chi si collega prima riuscirà a ottenere più rapidamente il bonus mobilità. Al contrario di quanto promesso dal Ministero nei giorni scorsi... All'apertura del sito si accederà a una ''sala di attesa virtuale''. Nella prima mezz'ora, tutti gli utenti in sala di attesa riceveranno un posto in coda. Dalle ore 9:30 in poi tutti gli utenti che accedono all'applicazione web otterranno un posto in coda.

COSA SERVE Per ottenere il bonus mobilità non è sufficiente entrare nel sito e ottenere un posto in coda. Dal momento che farà fede la data di inserimento della richiesta, e non quella del documento di acquisto, è bene arrivare preparati, specialmente nel caso di rimborsi. Ecco sa avere con sé:

la propria identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con tutte le credenziali di accesso

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) con tutte le credenziali di accesso il documento di acquisto intestato a proprio nome (fattura o scontrino parlante) in formato pdf

intestato a proprio nome (fattura o scontrino parlante) in formato pdf le coordinate bancarie per poter concludere la procedura di rimborso

PER TUTTI? Il Ministero ricorda che ''il contributo potrà essere erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili (215 milioni di euro); pertanto, l’ingresso alla sala d'attesa virtuale e il posto in coda non garantiscono il rimborso o la generazione del buono mobilità''. Il Ministero, in una nota a parte, ha già però fatto sapere che ha intenzione di rifinanziare il Bonus Mobilità anche per il prossimo anno, così da poter garantire a tutti il voucher, anche a chi non riuscisse a ottenerlo in questa prima tornata.

IL RIMBORSO Come abbiamo già raccontato nel nostro approfondimento, il Bonus Mobilità è rivolto ai residenti di capoluoghi di Regione, Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e Comuni con più di 50mila abitanti, e prevede il rimborso delle spese sostenute dal 4 maggio al 2 novembre 2020, oppure un buono spesa per chi prevede di fare un acquisto dopo il 3 novembre, nella misura di 500 euro (e comunque non oltre il 60% del prezzo) per l’acquisto di una bicicletta, anche a pedalata assistita, un monopattino elettrico o altri mezzi per la micromobilità sostenibile. Qui trovate qualche consiglio su come spendere il voucher. Ammesso di riuscire a ottenerlo...