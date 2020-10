CI SIAMO Il tre novembre si avvicina, e con esso il tanto atteso momento in cui il Ministero dei Trasporti metterà online la piattaforma per richiedere il voucher (o il rimborso, nel caso di acquisti già effettuati) per il cosiddetto Bonus mobilità per biciclette, e-bike, monopattini e altri veicoli per la mobilità leggera.

BONUS BICI: COME FUNZIONA

Ne abbiamo parlato diffusamente nei mesi scorsi in un approfondimento dedicato, ma facciamo comunque un rapido ripasso: il bonus mobilità prevede il rimborso delle spese sostenute dal 4 maggio al 3 novembre 2020, oppure un buono spesa per chi prevede di fare un acquisto dopo il 4 novembre, e vale per biciclette, e-bike (non perdetevi la nostra guida su come scegliere quella che fa per voi), monopattini e altri mezzi di micromobilità. Il buono copre fino a 500 euro di spesa (e comunque non oltre il 60% del prezzo di acquisto), e può essere richiesto dai residenti maggiorenni dei capoluoghi di Regione, delle Città metropolitane, dei capoluoghi di Provincia e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, senza vincoli di reddito.

PER TUTTI I GUSTI La possibilità di usufruire di un rimborso fino a 500 euro sull’acquisto è allettante, su questo non ci piove, e potrebbe rappresentare la motivazione giusta per convertirsi a un mezzo di trasporto più ecologico, in alternativa all’inquinante automobile o ai mezzi pubblici, che ultimamente rappresentano uno dei veicoli di maggior diffusione del coronavirus. Ecco quindi una breve rassegna di alcuni prodotti su cui potrebbe valere la pena fare più di un pensierino, con tre proposte per ciascuna categoria: una che tiene d’occhio il portafoglio senza sacrificare qualità e sicurezza; una che rappresenta il miglior rapporto qualità/prezzo, e una dedicata a chi vuole spendere qualcosa di più, approfittando magari dello sconto extra offerto dal bonus mobilità.

Nota: i prezzi che trovate sono quelli consigliati al pubblico, e non tengono conto di possibili offerte promozionali di negozi, rivenditori o grandi catene.

MONOPATTINI ELETTRICI

Occhio al portafoglio - Revoe 554326 Tech Street Motion

Prezzo consigliato: 219 euro

Prezzo con bonus mobilità: 131,40 euro

Velocità massima : 20 km/h

: 20 km/h Autonomia : 15 km

: 15 km Motore : brushless, 250 W

: brushless, 250 W Batteria : 158 Wh

: 158 Wh Ruote : piene, da 6,5”

: piene, da 6,5” Modalità di guida : 6 Km/h, 15 Km/h e 20 Km/h

: 6 Km/h, 15 Km/h e 20 Km/h Peso: 9,5 kg



Una buona alternativa a un prezzo contenuto. Pur non essendo velocissimo, ha un motore che spinge bene e senza esitazioni. L’autonomia è più che sufficiente per un uso quotidiano in città, dove la - rigida - sospensione anteriore sopperisce, almeno in parte, alle ruote piccole (piene). Una ricarica completa si effettua in circa tre ore. L'assenza di una manopola del freno come sulle biciclette impone un po’ di attenzione, specialmente nei piccoli tratti in discesa come le rampe dei marciapiedi. La velocità - fissa - si regola con i tasti sotto il display LCD. Le luci in dotazione sono piuttosto deboli, e potrebbero non essere sufficienti per farsi notare a dovere dagli altri veicoli, o per illuminare la strada di sera. Mettete in conto l’acquisto di luci extra, che si trovano anche a poco prezzo. Facile da piegare e discretamente leggero, una volta chiuso si trasporta con facilità.

Il miglior affare - Ninebot by Segway ES2

Prezzo consigliato: 439 euro

Prezzo con bonus mobilità: 263,40 euro

Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Autonomia : 25 km

: 25 km Motore : brushless, 300 W

: brushless, 300 W Batteria : 187 Wh

: 187 Wh Ruote : piene, 8” anteriore, 7,5” posteriore

: piene, 8” anteriore, 7,5” posteriore Modalità di guida : 15 Km/h, 20 Km/h e 25 Km/h

: 15 Km/h, 20 Km/h e 25 Km/h Peso: 12,5 kg

Questo monopattino ha due ruote piene di grandi dimensioni ed entrambe ammortizzate, che lo rendono adatto alle strade non sempre accoglienti delle nostre città. Il cruise control integrato permette di mantenere facilmente la velocità impostata. La ricarica richiede circa 4 ore. Utile il display LED sul manubrio che mostra velocità attuale, potenza residua e modalità di guida. Anche in questo caso, come già detto per il Revoe, il freno motore richiede un po' di pratica, specialmente nei tratti in lieve pendenza. Buona la dotazione di luci per la circolazione notturna, grazie ai due fanali a LED anteriore e posteriore (che lampeggia in fase di frenata). Facile da piegare e mettere nel bagagliaio dell’auto, con un peso tutto sommato contenuto.

Qualcosa in più - Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Prezzo consigliato: 529 euro

Prezzo con bonus mobilità: 317,40 euro

Velocità massima : 25 km/h

: 25 km/h Autonomia : 45 km

: 45 km Motore : brushless, 300 W

: brushless, 300 W Batteria : 446 Wh

: 446 Wh Ruote : 8,5”

: 8,5” Modalità di guida : 6 Km/h, 20 Km/h e 25 Km/h

: 6 Km/h, 20 Km/h e 25 Km/h Peso: 14,2 kg

Ottimo monopattino che, come tutti i prodotti Xiaomi, si caratterizza per un eccellente rapporto qualità/prezzo. Il modello standard rientra nella stessa fascia del Ninebot ES2, ma se volete spendere qualcosa di più vi consigliamo la versione Pro 2, che aumenta considerevolmente l’autonomia portandola a 45 km. Il potente motore da 300 W permette di superare pendenze anche del 20%. Molto buono il display LED che riporta informazioni su velocità, batteria e modalità di guida. Il freno a disco posteriore consente di gestire meglio i rallentamenti, ed è collegato alla luce a LED posteriore che lampeggia quando si tira la leva. Gli pneumatici delle ruote da 8,5'' sono di tipo tradizionale con camera d'aria, e quindi soggetti a forature o perdita di pressione, ma in compenso assorbono meglio le piccole asperità stradali rispetto alle ruote piene degli altri due modelli. Facile da piegare, con il manubrio che si blocca al parafango posteriore. Il peso è leggermente superiore alla norma, anche in virtù della batteria di maggiori dimensioni.

E-BIKE PIEGHEVOLI (FOLDABLE)

Occhio al portafoglio - Vivobike 20”

Prezzo consigliato: 699,99 euro

Prezzo con bonus mobilità: 419,99 euro

Motore : posteriore, 250W

: posteriore, 250W Batteria : removibile, 280 Wh

: removibile, 280 Wh Autonomia : 25-40 km

: 25-40 km Ruote : 20”

: 20” Livelli di assistenza : nessuno

: nessuno Peso: 18,8 kg

Una bicicletta semplice semplice, molto compatta e dallo sfizioso design retro, che ricorda la Graziella degli anni Sessanta (stilose sella e maniglie in colore bianco). La batteria sotto il portapacchi posteriore è estraibile, per facilitare le operazioni di carico, e garantisce sufficiente autonomia per gli spostamenti in città. La spinta è data dal sensore di pedalata, senza livelli di assistenza, e non c’è neppure il cambio. L'erogazione del motore si disattiva anche azionando le manopole dei freni. Questi ultimi sono del tipo V-brake, così chiamati per la forma a V dei due corpi che costituiscono il freno vero e proprio: il cavo singolo agisce orizzontalmente, tirando i due freni come fosse una pinza, esercitando quindi una notevole potenza e garantendo aderenza tra pattino e cerchio anche in presenza di umidità o sporcizia. La dotazione per la città prevede il portapacchi per la borsa o altri carichi, i sempre utili parafanghi e il copricatena, il cavalletto e il campanello. Unico neo, al posto delle luci ci sono solo dei catarifrangenti: mettere in conto la spesa - contenuta - di fanali a LED per potervi muovere di sera in condizioni di maggior sicurezza. Non è leggerissima, e una volta piegata - tramite il perno centrale - occupa 80 x 60 x 90 cm.

Il miglior affare - Italwin K2 XL

Prezzo consigliato: 1.549 euro

Prezzo con bonus mobilità: 929,40 euro

Motore : posteriore, 250W

: posteriore, 250W Batteria : removibile, 346 Wh

: removibile, 346 Wh Autonomia : 60 km

: 60 km Ruote : 20”

: 20” Livelli di assistenza : 5

: 5 Peso: 22 kg

Una pieghevole con le ruote larghe è la proverbiale fava con cui si prendono due piccioni: le esigenze di muoversi in città velocemente con una pieghevole da portarsi appresso, in macchina o sui mezzi pubblici, e una ''fat'' con ammortizzatore anteriore (bloccabile) e ruote larghe da 3”, perfetti per affrontare qualche sporadico fuoristrada, ma anche i percorsi spesso accidentati delle strade metropolitane (qualcuno ha detto binari del tram?). Il motore Five spinge sempre forte, aiutato dal sensore di velocità e dai cinque livelli di assistenza. Ottimo il cambio Shimano a sette rapporti, così come i potenti freni a disco, sia davanti che dietro. Solo discreta la dotazione per muoversi in città, che comprende parafanghi, campanello e luci a LED anteriore e posteriore. La batteria da 346 Wh si ricarica in circa 5h. Per i più esigenti c’è anche la variante di maggior capacità, 378 Wh, che aggiunge una decina di km all’autonomia massima. Il prezzo da pagare per una bicicletta così versatile è il peso, non indifferente, di 22 kg.

Qualcosa in più - Brompton elettrica

Prezzo consigliato: 3.295 euro

Prezzo con bonus mobilità: 2.795 euro

Motore : anteriore, 250W

: anteriore, 250W Batteria : removibile, 300 Wh

: removibile, 300 Wh Autonomia : 30-70 km

: 30-70 km Ruote : 16”

: 16” Livelli di assistenza : 4

: 4 Peso: 17,4 kg

L’azienda inglese produce biciclette pieghevoli da decenni ed è una vera autorità nel suo campo, come dimostra la qualità costruttiva e delle finiture. La variante elettrica della sua storica bicicletta pieghevole ha un motore assistito da sensori di coppia e di pedalata: non è tra i più silenziosi ma spinge sempre molto bene (è stato sviluppato in collaborazione con la scuderia Williams di F1). La batteria è alloggiata in una borsa anteriore staccabile, che può contenere anche piccoli oggetti come cellulare e portafoglio. In opzione è disponibile una borsa più grande per laptop, borraccia ecc. Le ruote piccole danno grande agilità nel traffico e negli ingorghi, mentre il passo molto lungo aiuta a garantire maggiore stabilità. Il motore nel mozzo anteriore e la batteria sul manubrio aggiungono peso all’avantreno e impongono una dose extra di prudenza, soprattutto nelle curve strette. La bicicletta si ripiega in tre parti in meno di un minuto, risultando particolarmente piccola e maneggevole (58,5 x 56,5 x 27 cm). La batteria staccabile (3 kg) che si può mettere in spalla permette di alleggerirla nel trasporto. La Brompton Electric è disponibile in quattro varianti (con minime variazioni di prezzo), con cambio a due o sei velocità e diversa altezza del manubrio, per adattarsi alla taglia del conducente. Consigliamo il cambio a sei velocità, che la rende più versatile se si affrontano percorsi non sempre pianeggianti.

E-BIKE URBAN

Occhio al portafoglio - Decathlon Elops 120E

Prezzo consigliato: 799 euro

Prezzo con bonus mobilità: 479,40 euro

Motore : posteriore, 250W, 35 Nm

: posteriore, 250W, 35 Nm Batteria : removibile, 417 Wh

: removibile, 417 Wh Autonomia : 55 km

: 55 km Ruote : 28”

: 28” Livelli di assistenza : 3 + modalità walk

: 3 + modalità walk Peso: 25,9 kg

La proposta di Decathlon per la mobilità urbana offre un design molto tradizionale, quasi senza tempo. La batteria estraibile è montata sotto il portapacchi, mentre il motore è nel mozzo della ruota posteriore: ne risulta leggermente sbilanciata la distribuzione dei pesi, che richiede un minimo di attenzione, soprattutto nelle curve più strette. I 35 Nm erogati permettono di superare in scioltezza anche piccoli dislivelli. L’assistenza si disattiva smettendo di pedalare o agendo sulle leve dei freni (che sono semplici V-brake). L'essenziale display sul manubrio indica il livello di carica della batteria e la modalità di assistenza, e consente di accendere le luci integrate nel telaio. Completa la dotazione per muoversi in città: sella morbida, parafanghi e copricatena, cavalletto, campanello, luci. Comode e apprezzabili in città le manopole con gli ampi reggipalmo.

Il miglior affare - NCM Milano Max N8R

Prezzo consigliato: 1.699 euro

Prezzo con bonus mobilità: 1.199

Motore : Bafang Max centrale, 250W, 80 Nm

: Bafang Max centrale, 250W, 80 Nm Batteria : removibile, 576 Wh

: removibile, 576 Wh Autonomia : 60-100 km

: 60-100 km Ruote : 28”

: 28” Livelli di assistenza : 5 + modalità walk

: 5 + modalità walk Peso: 25 kg

Pur senza eccellere in nulla, questa e-bike cittadina offre tanti elementi che la rendono particolarmente accattivante: la capacità della batteria, innanzitutto, che garantisce autonomia sufficiente per una settimana di commuting. Il motore Bafang in posizione centrale offre il miglior risultato in termini di stabilità, e con i suoi 80 Nm di coppia è capace di spingere forte quando serve (partenze, salite). Adeguato l’impianto frenante, a disco davanti e a rulli dietro, così come il cambio Shimano a otto rapporti nel mozzo posteriore. Completo il display LCD sul manubrio, con informazioni su velocità, capacità residua della batteria, livello di assistenza e km percorsi. Ottima la dotazione per muoversi in città: parafanghi, copricatena, cavalletto, portapacchi molto robusti, reggisella ammortizzato e sospensione anteriore per affrontare tombini e pavè in serenità. Degna di menzione la porta USB nella batteria, che permette di caricare al volo il telefono se necessario. La bicicletta è piuttosto pesante: occhio a non rimanere con la batteria scarica!

Qualcosa in più - Trek District+ 8

Prezzo consigliato: 3.599 euro

Prezzo con bonus mobilità: 3.099

Motore : Bosch Active Line centrale, 250W, 50 Nm

: Bosch Active Line centrale, 250W, 50 Nm Batteria : removibile, 500 Wh

: removibile, 500 Wh Autonomia : 75 km

: 75 km Ruote : 28”

: 28” Livelli di assistenza : 5 + modalità walk

: 5 + modalità walk Peso: 25,5 kg

Non costano poco, ma le biciclette Trek hanno sempre standard qualitativi molto elevati per finitura, qualità costruttiva e scelta dei componenti. Se cercate una e-bike cittadina premium dal look minimal, elegante e raffinato, la serie District potrebbe fare al caso vostro. Il motore, collocato in posizione centrale sotto il telaio in alluminio, è un affidabile e potente Bosch Active Line da 250 W e 50 Nm di coppia, affiancato da un sensore di coppia e una batteria (integrata nel telaio ma removibile) da 500 Wh. Il display Bosch Kiox è tra i più completi in commercio, con tutte le informazioni di viaggio sempre a portata di mano. I freni sono a disco idraulico, mentre il cambio è un otto rapporti integrato nel mozzo posteriore. Il comfort è garantito dal reggisella ammortizzato e dalla forcella anteriore, anch’essa ammortizzata e con fanale integrato. Completa la dotazione per la città, che include parafanghi, cavalletto posteriore, luci davanti e dietro, campanello, lucchetto a U sulla ruota posteriore (che usa la stessa chiave con cui rimuovere la batteria), copricatena e portapacchi.

E-MTB (MOUNTAIN BIKE ELETTRICHE)

Occhio al portafoglio - Nilox eBike X6

Prezzo consigliato: 999 euro

Prezzo con bonus mobilità: 599,40 euro

Motore : Bafang posteriore, 250W

: Bafang posteriore, 250W Batteria : removibile, 418 Wh

: removibile, 418 Wh Autonomia : 80 km

: 80 km Ruote : 27,5”

: 27,5” Livelli di assistenza : 5

: 5 Peso: 24 kg

La proposta di Nilox è semplice ed essenziale, ma con tutto quello che serve per avvicinarsi alla pedalata in montagna: la forcella anteriore permette di affrontare - con cautela - le discese, mentre le salite sono nelle mani del motore Bafang e dei 21 rapporti del cambio, sufficienti per i sentieri di media difficoltà. Attenzione alla distribuzione dei pesi e alla stabilità, soprattutto in discesa, per via del peso aggiuntivo al posteriore dato dal motore nel mozzo. Buone le ruote tassellate da 27,5” e 2,1” di larghezza, così come i freni a disco davanti e dietro. La batteria è removibile, e tenuta in sicurezza da una serratura a chiave. Il piccolo display LCD sul manubrio permette di visualizzare i dati di marcia e cambiare velocemente i livelli di assistenza.

Il miglior affare - Cube Acid One 400 29

Prezzo consigliato: 1.999 euro

Prezzo con bonus mobilità: 1.499 euro

Motore : Bosch Performance centrale, 250W, 65 Nm

: Bosch Performance centrale, 250W, 65 Nm Batteria : removibile, 400 Wh

: removibile, 400 Wh Autonomia : 60-100 km

: 60-100 km Ruote : 28”

: 28” Livelli di assistenza : 5 + modalità walk

: 5 + modalità walk Peso: 22,1 kg

Una delle proposte più interessanti, per prezzo e dotazione, prima del passaggio ai modelli full-suspended (con anche l’ammortizzatore centrale), con l’aumento di prezzo che si portano appresso. Bella da vedere e curatissima nelle finiture e nei cablaggi, questa mountain bike elettrica vanta una dotazione molto completa, perfetta per chi cerca una eMTB versatile e robusta, con cui affrontare sentieri di una certa difficoltà senza paura di strapazzarla. La Acid One può tranquillamente essere utilizzata anche in città, o nelle escursioni fuori porta con sterrati leggeri. Ottima la forcella anteriore SR Suntour da 100mm di escursione, così come i potenti freni a disco Shimano. Il motore Bosch spinge sempre con vigore, grazie all’ottima distribuzione dei livelli di assistenza e al peso contenuto. Consigliamo giusto un po’ di attenzione nella gestione della batteria, removibile ma dalla capacità non enorme.

Qualcosa in più - Bianchi T-Tronik Rebel 9.1

Prezzo consigliato: 4.499 euro

Prezzo con bonus mobilità: 3.999

Motore : Bianchi centrale, 250W, 85 Nm

: Bianchi centrale, 250W, 85 Nm Batteria : removibile, 630 Wh

: removibile, 630 Wh Autonomia : 100 km

: 100 km Ruote : 29”

: 29” Livelli di assistenza : 5 + modalità walk

: 5 + modalità walk Peso: 24,5 kg

Un vero e proprio “mostro”, per dimensioni e potenza, la T-Tronik Rebel è perfetta per chi vuole scoprire un nuovo modo di vivere la montagna, con una mountain bike elettrica completa. Il telaio full suspended (le sospensioni anteriore e centrale sono regolabili e bloccabili), unito al reggisella telescopico, la rendono estremamente versatile, tanto in salita quanto in discesa. Il motore Bianchi spinge fortissimo, specialmente ai livelli di assistenza più alti, permettendo di affrontare i sentieri montani con - relativa - tranquillità, grazie anche alla riuscita geometria del telaio. Le dimensioni imponenti non ne fanno un mezzo tra i più agili, specialmente nello stretto. Ottima l’autonomia della batteria, davvero capace. Ricco di informazioni il grande display LCD. Potenti e ben modulabili i freni a disco. Se volete saperne di più sulla T-Tronik, qui trovate la nostra prova completa su strada (ma soprattutto fuoristrada).