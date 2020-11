CAMBIO GOMME Il clima più rigido e l’asfalto umido impongono l’utilizzo di gomme con una maggior aderenza, anche quando ci si muove pedalando. Quella di Pirelli è la prima linea specifica di pneumatici da bicicletta pensati espressamente per la stagione fredda, e si affiancano a quelli specifici per e-bike montati di serie sulla sua elegante Pirelli Nomades.

ANCHE SOTTOZERO Si chiamano Cycl-e Winter (WT), e sono gli pneumatici di Pirelli pensati per chi, come me, utilizza la bicicletta tutto l’anno, anche in inverno, anche quando le temperature consiglierebbero una coperta calda e una tazza di cioccolata, o magari di usare l’automobile o i mezzi pubblici. Le gomme Cycl-e WT hanno caratteristiche specifiche per il freddo, anche per temperature sotto lo zero, e per i fondi più impegnativi, magari perfino leggermente innevati. Il battistrada presenta infatti un disegno con intagli lamellari diffusi che aumentano il grip in condizioni di asfalto umido, senza rinunciare al controllo sui fondi asciutti.

ANTI-FORATURA (O QUASI) La mescola è stata progettata tenendo conto delle velocità maggiori delle e-bike rispetto a quelle delle biciclette tradizionali (o muscolari), con un’affidabilità garantita dal minor tempo di warm-up della gomma. Il battistrada è formato da due strati di mescola: un compound di “cap”, a contatto con l’asfalto e una “base” con funzione antiforatura, con spessori che variano da 3 a 3,5 mm a seconda delle misure, pensata per diminuire il rischio che detriti e corpi esterni buchino la gomma. La sua formulazione è pensata anche per “assorbire” gli oggetti acuminati, evitando la perforazione del pneumatico.

ANCHE SOSTENIBILE La mescola delle Cycl-e contiene Polverino, derivato da pneumatici auto a fine vita, in cui le polveri vengono ri-generate e ri-utilizzate nella matrice polimerica. In generale, la produzione privilegia la gomma naturale proveniente da fonti rinnovabili.

MISURE E PESO Pirelli Cycl-e WT è disponibile nelle misure 37-622, 42-622, 50-622, con pesi che variano dai 780g ai 1110g. Per maggiori informazioni, potete consultare la pagina velo.pirelli.com.