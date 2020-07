GOMME SOTTO SFORZO Tra i tanti pregi delle e-bike non rientra l’essere gentili con i vari componenti della bicicletta, che in molti casi vengono sollecitati molto di più rispetto a una tradizionale muscolare. È il caso della trasmissione, specialmente nel caso di e-bike con motore centrale, ma anche delle gomme, in particolare quando si parla di mountain-bike a pedalata assistita. Andare in montagna con una e-mtb può essere fonte di grande soddisfazione, anche per ciclisti meno allenati dei superman che scavallano le montagne usando solo la forza delle gambe; di più, le possibilità aperte dalla spinta aggiuntiva del motore portano a sfruttare ancor di più la bici, che si trova quindi sottoposta a stress maggiore, anche sulle gomme.

DISPONIBILI IN TRE MESCOLE Per questo motivo Pirelli ha lanciato la linea Scorpion E-MTB, una nuova famiglia di pneumatici dedicata espressamente alle mountain bike elettriche. Si tratta di gomme Tubeless Ready, disponibili in tre diversi profili:

M (Mixed Terrain) : specifica per Trail e All Mountain, a suo agio su fondi misti, dove i cambi possono anche essere imprevedibili o repentini, dall’hard-pack allo smosso, dai sassi alle radici. Ottimo grip senza sacrificare la scorrevolezza

: specifica per Trail e All Mountain, a suo agio su fondi misti, dove i cambi possono anche essere imprevedibili o repentini, dall’hard-pack allo smosso, dai sassi alle radici. Ottimo grip senza sacrificare la scorrevolezza R (Rear Specific) : per avere maggior trazione alla ruota posteriore. Da usare in abbinamento alla M, si rivela preziosa in tutte le situazioni di spinta e frenata, assicura tenuta, grip e una durata maggiore alla ruota posteriore.

: per avere maggior trazione alla ruota posteriore. Da usare in abbinamento alla M, si rivela preziosa in tutte le situazioni di spinta e frenata, assicura tenuta, grip e una durata maggiore alla ruota posteriore. S (Soft Terrain): la scelta migliore per l’Enduro, perché dà il meglio su terreni morbidi e cedevoli. I tasselli aggressivi e molto spaziati garantiscono alto grip in curva e in frenata, ed è ideale per l’uso nei bike park

MESCOLA SMARTGRIP+ Le Scorpion E-MTB sono realizzate con la mescola SmartGRIP+, in cui è stata aggiunta la lignina al composito base. Questo materiale, di originale naturale e proveniente dal processo di recupero della carta, è un additivo a basso impatto ambientale che migliora le prestazioni della gomma a fronte delle caratteristiche peculiari di velocità e coppia associate ai motori elettrici delle e-mtb.

RINFORZI LATERALI Il tallone e il fianco delle gomme Scorpion E-MTB sono stati rinforzati dalla tecnologia HyperWALL, derivata dall’esperienza della P lunga nel motorsport. Il risultato è che le gomme sono ancora più stabili e resistenti allo schiacciamento dei fianchi, un aspetto cruciale nell’offroad, e più protette dalle pizzicature.

DISPONIBILITÀ Rispetto ad altri pneumatici per mountain bike, gli Scorpion E-MTB pesano circa il 20% in meno: si va dai 1.200 g del 27,5x2.6 ai 1.330 g della versione 29x2.6. Le gomme sono disponibili nei negozi specializzati e nei rivenditori a partire da oggi, nei diametri 29” e 27,5” e larghezza di 2.6 pollici.