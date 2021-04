L'elettrificazione è un trend che sta seguendo l'attuale panorama automobilistico e, di riflesso, anche quello motociclistico; la notizia odierna di Yamaha è un'ulteriore prova di ciò. Harley-Davidson ha già sposato l'elettrico e il panorama attuale è piuttosto articolato, tuttavia restano alcuni limiti oggettivi come l'autonomia, il peso e la ricarica. Ma non solo. In un'intervista a MCN, Francesco Milicia (responsabile vendite di Ducati) ha parlato di vari argomenti, tra cui le ''sopra le aspettative'' del 2020, un'analisi del mercato domesstico e anche uno sguardo all'elettrificazione.

NO (PER ORA) AGLI ELETTRONI, SÌ AI CARBURANTI SINTETICI Vedremo presto una Ducati elettrica? ''Ci stiamo lavorando'' ha detto Milicia. ''Siamo parte di un gruppo (Audi AG, ndr) che si sta spostando rapidamente verso l'elettrificazione: un'ottima opportunità per Ducati. Ciononostante, non produrremo presto una Ducati 100% elettrica visto che, questo tipo di moto, non possono attualmente garantire il piacere, l'autonomia, il peso e le aspettative di una Ducati. Stiamo però lavorando attentamente ad altre soluzioni per ridurre o azzerare le emissioni: tra queste ipotesi c'è quella del carburante sintetico. Anche altri marchi nel nostro gruppo, come Porsche, stanno lavorando attivamente su questo fronte per trovare una soluzione al medio periodo''.