ELETTRIZZANTI NOVITÀ Sarà anche vero che l’elettrico ha ancora numeri irrisori, che le colonnine di ricarica sono ancora rare da trova in ogni angolo del nostro paese e che l’emozione del motore termico è qualcosa di difficile da battere, ma la verità è una: le moto elettriche ci sono e probabilmente, se aiutate anche da normative che le favoriranno, rappresenteranno il futuro delle moto. Nel mondo delle competizioni già sono arrivate e proprio da lì alcune di loro prendono il know how, ma quali sono le migliori proposte sul mercato nel 2020?

VIDEO RIVELATORE Nella gallery troverete il video con le migliori moto elettriche secondo noi di MotorBox. Mettiamo le mani avanti dicendo che ce ne sarebbero state anche altre, il fenomeno dell’elettrico tra special e piccole start-up sta diventando un piccolo sottobosco brulicante, ma sarebbe uscito un video della stessa lunghezza della corazzata di Kotiomkin di Fantozzi… ergo, una ca…avete capito. Una lista più ampia la potrete trovare nel nostro articolo completo sulle moto elettriche (qui il link). Niente scooter, a loro verrà dedicato un approfondimento a sé stante più avanti.

LE SELEZIONATE Spazio dunque a Energica con la sportiva Ego, la naked Eva e la vintage EsseEsse 9 – tutte recentemente rinnovate e migliorate – e alla gamma Zero Motorcycles con le piccole DS e DSR ma anche le prestazionali SR/S e SR/S. Questi due marchi sono stati tra i primi a credere nell’elettrificazione delle moto oltre che gli unici ad avere a listino solamente moto a batterie. Della partita, però, ci sono anche produttori di moto tradizionali come KTM e Harley-Davidson. La casa austriaca ha da tempo declinato la sua Freeride anche in versione green, mentre in quel di Milwaukee, quartier generale di Harley-Davidson, hanno aperto un nuovo filone di veicoli totalmente elettrici - con la LiveWire a fare da apripista - nella speranza, al momento disattesa (qui il link), di attirare nuovi appassionati al brand e risollevare le vendite. Italian Volt e la sua Lacama non rientrerebbero tra i ''grandi'' dell'elettrico, non hanno né il blasone, nè i numeri per entrare in competizione con i produttori appena citati, ma meritano la presenza nella nostra selezione grazie all'esclusività dell'idea e alle tecnologia apllicate per la realizzazione. Mettetevi comodi e buona visione!