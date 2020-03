CRESCITA SILENZIOSA Ormai, che ci piaccia o no, è impossibile fare finta di niente: il segmento delle moto elettriche sta diventando sempre più importante. Sarà che, come spesso succede, il trend dettato dal mondo dell'auto si riversa - dopo qualche anno - in quello a due ruote, oppure che l'industria motociclistica deve fare i conti con norme antinquinamento sempre più stringenti. Il primo a subire questa rivoluzione è il segmento dei ciclomotori, e i risultati di mercato ne sono la prova, ma la filosofia green porterà le moto verso un uovo concetto di mobilità... e divertimento. Parallelamente, anche i motociclisti stanno gradualmente cambiando opinione a riguardo, ma ci sono ancora dei problemi: i prezzi elevati, la scarsa autonomia (rispetto ad analoghe moto a benzina) e ai tempi/modalità di ricarica. L'industria sta facendo passi da gigante, e siamo convinti che, ora come ora, l'offerta sia decisamente ampia e valida. In questo articolo non c'è spazio per gli scooter, ma solo per le moto a emissioni zero: ecco dunque una rassegna delle proposte più interessanti del 2020 con dettagli, foto, schede tecniche e prezzi.

Nata dagli svedesi di CAKE, la Kalk& è una moto elettrica che coniuga il principale punto di forza di una mountain bike: la semplicità dei componenti. La stessa Casa afferma con orgoglio che la loro moto è costruita con una piattaforma modulare “proprio come i mattoncini Lego”. Nel traffico cittadino (con targa, luci e frecce) oppure nei boschi, la Kalk& si trova a suo agio ovunque a una ciclistica di buon livello: ha addirittura una forcella Öhlins da 38 mm. Si può guidare con la patente A1, e con un peso piuma la Cake promette un divertimento elevato … ma tanto quanto il prezzo?

Potenza : 13,6 CV (10 kW)

Coppia : 42 Nm

Peso : 62 kg + 17 kg di batteria

Autonomia : 85 km

Batteria : 2,6 kWh

Tempo di ricarica : 2h 30min da presa domestica

Prezzo: 14.000 euro

Arriva dalla Francia una delle ultime proposte nel segmento delle trial elettriche. La EM Sport è omologata come 125 cc per la circolazione su strada, e dispone di una frizione elettronica che parzializza la trasmissione alla ruota posteriore: un must se si cerca lo spunto necessario a superare gli ostacoli più difficili. Dedicata agli appassionati di moto alpinismo che vogliono ridurre al minimo il loro impatto ambientale..

Potenza : 19 CV

Coppia : 21,6 Nm

Peso : 74 kg

Autonomia : 50-150 minuti

Batteria : 1,30 kWh

Tempo di ricarica : 2h 30 min da presa domestica

Prezzo: 9.127 euro

L’azienda emiliana è stata la prima casa motociclistica a produrre modelli premium e rigorosamente a emissioni zero. La leadership di Energica in questo settore si è consolidata con la presenza della Ego Corse nel Mondiale MotoE. Per il 2020, tutti i modelli presenti a listino sono stati aggiornati con una nuova batteria: la più leggera mai montata su una moto elettrica di serie, che garantisce il 60% di autonomia in più rispetto a prima.

Ego+

Cinque anni fa la Ego venne introdotta sul mercato destando stupore, adesso la supersportiva di Energica è la regina delle supersportive elettriche, attingendo a piene mani dall’esperienza nel Motomondiale. La Ego+ ha un motore che offre più coppia e autonomia rispetto a prima, ma la potenza rimane fissa a quota 145 CV. Ciclistica da supersportiva 1000 e telaio a traliccio di tubi completano l’offerta della pionieristica carenata. E se volete sentirvi dei piloti della MotoE c’è la livrea speciale della Ego Sport Black. .

Potenza : 145 CV

Coppia : 220 Nm

Peso : 270 kg

Autonomia : 400 km

Batteria : 21,5 kWh

Tempo di ricarica : 0-85% in 20 min (fast charge Enel X)

Prezzo: 29.790 euro

Eva Ribelle

Al fianco di ogni supersportiva che si rispetti, ci vuole anche la versione... scarenata. Ecco quindi la Eva+, che rispetto alla Ego+ eroga 20 Nm di coppia in meno, ma la ciclistica rimane analoga a quello della sorella con cui condivide anche la sofisticata elettronica. Decisamente più comoda rispetto alla ''sorella'' grazie al manubrio che permette una posizione più eretta del busto.

Potenza : 145 CV

Coppia : 200 Nm

Peso : 270 kg

Autonomia : 400 km

Batteria : 21,5 kWh

Tempo di ricarica : 0-85% in 20 min (fast charge Enel X)

Prezzo: 27.990 euro

Eva EsseEsse9+

Il fanale tondo regala un look decisamente più classico a questa naked di Energica. Come nel caso della Eva Ribelle, anche la Eva EsseEsse9+ condivide le dotazioni ciclistiche della più sportiva Ego; e anche in questo caso la coppia è di 200 Nm anziché 220. Su questo modello però troviamo anche delle borse laterali, ideali per chi è pronto ad “elettrizzanti” avventure fuori porta.

Potenza : 145 CV

Coppia : 200 Nm

Peso : 270 kg

Autonomia : 400 km

Batteria : 21,5 kWh

Tempo di ricarica : 0-85% in 20 min (fast charge Enel X)

Prezzo: 25.490 euro

È una tra le prime grandi case del mondo del fuoristrada a entrare nel settore delle trial elettriche. La Casa aveva presentato, nel 2018, una versione da “principiante” della TXTe e una destinata alle competizioni. Le differenze tra i due modelli sono sostanziali, a partire dal motore: sulla specialistica EGD è raffreddato a liquido e abbinato a un cambio a 6 marce con frizione tradizionale, nel caso della EDD la frizione invece è automatica ma ha il vantaggio di essere omologata per la circolazione su strada. Infatti questo modello ha anche una sella per rendere più comodi i trasferimenti.

Potenza : 20,4 CV

Coppia : n.d.

Peso : 67 kg

Autonomia : n.d.

Batteria : 2 kWh

Tempo di ricarica : n.d.

Prezzo: 12.000 euro

Una delle moto più importanti della scorsa decade, ma anche della storia di Harley-Davidson. La Casa di Milwaukee ha dato vita a un capitolo importantisismo, pronta a rinfrescare l'immagine del brand con una famiglia di moto elettriche con cui punta a conquistare il settore. L’abbiamo provata in due contesti differenti (prima a Portland e poi a Malaga), ed entrambe le volte ne abbiamo decantato le impressionanti doti dinamiche. La LiveWire si scontra direttamente con la naked di Energica: se la moto italiana punta sulle prestazioni, quella americana offre più agilità e una dotazione di serie più ricca.

Potenza : 105 CV

Coppia : 116 Nm

Peso : 249 kg

Autonomia : 235 km nel ciclo urbano

Batteria : 15,5 kWh

Tempo di ricarica : 0-80% in 40 min con fast charge

Prezzo: 34.200 euro

La “moto sartoriale” elettrica esiste, ed è italiana. Italian Volt ha presentato Lacama due anni fa, un modello con dotazione ciclistica d’alta gamma (freni Brembo, sospensioni Öhlins) capace performance di tutto rispetto: 0-100 km/h in 4,6 secondi e una velocità massima limitata a 180 km/h. La particolarità di questa azienda è che sfrutta la stampa 3D così che ciascun cliente possa personalizzare la moto a proprio piacimento. Ma dare libero sfogo alla fantasia, tuttavia, ha un prezzo piuttosto elevato.

Potenza : 95 CV

Coppia : 208 Nm

Peso : 250 kg

Autonomia : 180 km

Batteria : 15 kWH

Tempo di ricarica : 0-100% in 3 ore (6 kW)

Prezzo: da 35.000 euro

Presentata nel 2011, la Freeride elettrica di KTM è uno dei progetti di moto elettrica che presenzia da più tempo sul mercato. Nel corso degli anni si sono susseguiti svariati aggiornamenti, soprattutto al pacco batterie, con miglioramenti dell’autonomia e delle performance. La dotazione è analoga a quella della Freeride 250, ma la E-XC costa 3.000 euro in più della sorella “a benzina”.

Potenza : 24 CV

Coppia : 42 Nm

Peso : 106 kg

Autonomia : 1h30min in mappa Economy

Batteria : 3,9 kWh

Tempo di ricarica : 110 minuti

Prezzo: 11.825 euro

L’azienda cinese ha una vasta gamma di moto e scooter elettrici, principalmente con potenze che rientrano nella categoria dei 50 cc. Con TC-Max, Super Soco si spinge nella classe superiore (125 cc) con una moto da 6,8 CV e il motore posizionato sotto la carena anziché nel mozzo ruota posteriore. Il look è da moto retrò grazie al faro a LED tondo come la strumentazione LCD. Più che un mezzo per emozionare, il TC-Max è pensato per gli spostamenti urbani visto il peso ridotto e l’autonomia limitata. Interessante il prezzo.

Potenza : 6,8 CV

Coppia : 170 Nm

Peso : 89 kg

Autonomia : 110 km a 45 km/h

Batteria : 3,24 kWh

Tempo di ricarica : 5 ore

Prezzo: 4.599 euro

Concludiamo questa rassegna con la Sur-ron L1W, un vero e proprio punto d’incontro tra bicicletta e motocicletta. Non ci sono pedali e la potenza è erogata dalla manopola destra, come su una moto, mentre il resto della ciclistica come le sospensioni regolabili, i freni e le ruote sono derivate dalle bici da downhill. Per chi vuole una versione più estrema - non omologata - c’è la LBX. È in prodotta in UK e si può ordinare solo sul loro sito internet.

Potenza : 8,16 CV

Coppia : 35 Nm

Peso : 70 kg

Autonomia : 96 km a 30 km/h

Batteria : 1,92 kWh

Tempo di ricarica : 2,5 – 3,5 ore

Prezzo: 5.500 euro c.a. (prezzo UK)

Tutto partì dal garage di un ex progettista Ferrari, che sacrificò la propria Cagiva Mito 125 per creare la supersportiva a due tempi per eccellenza. E così nacque Vins Moto che, dopo aver raggiunto questo obiettivo, ha deciso di accantonare carburatori ed espansioni per progettare una moto elettrica. Il risultato è la EV-01, presentata ad Eicma 2019. È spinta da un motore prodotto da Zero Motorcycles ed è incastonato in un telaio in fibra di carbonio, lo stesso materiale utilizzato per le carene. Ci sono tre mappature, di cui una completamente regolabile attraverso un’App per smartphone.

Potenza : 70 CV

Coppia : 150 Nm

Peso : 175 kg

Autonomia : n.d.

Batteria : 14 kWh

Tempo di ricarica : 0-100% in 2h 30 min

Prezzo: c.a. 35.000 – 40.000 euro

Insieme a Energica, è l’altro grande brand che costruisce esclusivamente moto 100% elettriche. La Zero Motorcycles è nata nel 2006 nella Silicon Valley, da un’idea di un ex ingegnere della NASA: da piccola start-up è diventata un colosso da centinaia di milioni di dollari. Attualmente è il brand con la segmentazione più elevata sul mercato, con ben 9 modelli diversi.

FX e FX-S

Agile e scattante, la FX è la versione motard della FX-S, una moto pensata per il fuoristrada. Il telaio dei due modelli è sviluppato grazie all’esperienza di Zero Motorcycles nelle gare statunitensi di motocross. Entrambe promettono tanto divertimento grazie a un peso ridotto e a prestazioni di tutto rispetto. La FX-S differisce dalla FX per i cerchi a raggi da 21”, la cui altezza della sella passa da 83 a 88 cm, e per il disco anteriore a margherita di diametro ridotto. Inoltre, la versione Motard si può guidare con patente A1 per via della potenza nominale di 15 CV, la versione Enduro invece necessita della patente A2.

Potenza : 44 CV

Coppia : 106 Nm

Peso : 131 kg

Autonomia : FX-S 121 km, FX 111 km

Batteria : 7,2 kWh

Tempo di ricarica : 9,7 ore

Prezzo: 12.500 euro

DS, DSR, DSR Black Forest

Zero Motorcycles ha dato vita a tre interpretazioni differenti di una stessa moto, pronta a spingersi in fuori strada: tutte e tre hanno cerchi da 21”, ma hanno differenze sostanziali. La DS è la versione “standard” che si può guidare con la patente A1, la DSR invece ha una batteria che offre più autonomia e più potenza, mentre la Black Forest è un allestimento touring della DSR che dispone di un tris di borse, parabrezza e paramani.

Potenza : DS 44 CV - DSR 69 CV

Coppia : DS 106 Nm - DSR 146 Nm

Peso : DS 144 kg - DSR 190 kg - Black Forest 222 kg

Autonomia : DS 132 km – DSR 262 km – Black Forest 253 km

Batteria : DS 7,2 kWh - DSR 14,4 kWh

Tempo di ricarica : DS 5,7 ore - DSR 9,8 ore

Prezzo: DS 12.800 euro – DSR 19.260 euro – Black Forest 22.240 euro

SR/S e SR/F

Quando è arrivata l'anno scorso, la SR/F ha dichiarato guerra alle maxi naked elettriche di riferimento. Telaio a traliccio di tubi, forcellone a fulcro concentrico con rotore a pignone, e una dotazione tecnologica di prim’ordine sono le credenziali con cui la SR/F ha catalizzato l’attenzione di stampa e appassionati. Recentemente si è aggiunta anche la SR/S, una versione carenata che presenta le stesse caratteristiche tecniche e performance della naked, ma offre una maggiore protezione aerodinamica. Entrambe sono disponibili nella versione Premium (2.260 euro in più): caricabatteria rapido da 6 kW, manopole riscaldabili e contrappesi del manubrio in alluminio.