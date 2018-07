Autore:

Danilo Chissalè

LA PRIMA VOLTA Spulciando la rete si possono trovare tante cose interessanti, oggi ci siamo imbattuti nel video della Italian Volt Lacama, una moto elettrica fatta su misura con prestazioni entusiasmanti e design decisamente accattivante. Ad un anno dal lancio eccola per la prima volta circolare su strada.

LACAMA IN BREVE Dicevamo delle prestazioni degne di nota e, snocciolando i dati, non si può che confermare: Raggiunge i 100 all'ora da ferma in 4,6 secondi, ha un'autonomia di circa 180 chilometri, una velocità massima autolimitata di 180 km/h, recupera fino all'ottanta per cento della carica in 40 minuti e fa il “pieno” in 3 ore… chapeu.

ORDINALA Se le prestazioni vi hanno sbalordito non vi resta che ordinarla, già perché la Italian Volt è come una sartoria che confeziona abiti su misura. Lacama offre infatti la possibilità di combinare a piacimento le 12 componenti delle sovrastrutture, in cinque varianti di design e molteplici colori, realizzate con la tecnica della stampa 3D. Ferma restando la struttura di base, che è allestita con componenti di prim'ordine, come i freni Brembo e le sospensioni Ohlins. Design, esclusività e qualità dei componenti difficilmente si traducono con prezzo popolare, nel caso della Lacama si parte da 35.000 euro.