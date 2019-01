Autore:

Emanuele Colombo

SALTO GENERAZIONALE Di Zero Motorcycles ci siamo già occupati: è forse il marchio più importante tra le moto elettriche e per il 2019 si prepara a lanciare un nuovo modello di cui pubblichiamo la prima foto teaser. Il debutto della Zero SR/F – questo il nome della novità – è previsto per il 25 febbraio 2019 e la Casa promette che reppresenterà un vero salto generazionale nel mondo delle moto a emissioni zero.

QUANTO POTREBBE COSTARE Sviluppata a partire da un foglio bianco, la nuovissima Zero SR/F sarà una naked dotata della più potente motorizzazione mai prodotta da Zero Motorcycles. E forte delle prestazioni più elevate di tutta la gamma si posizionerà al vertice del segmento delle moto a emissioni zero, promette l'azienda. Niente a che vedere, per capirci, con la Zero DS 6.5 che abbiamo provato tempo fa: i numeri da battere sono quelli dell'attuale Zero SR da 19.260 euro.

I NUMERI DA BATTERE Nella sua ultima incarnazione, la Zero SR è una moto elettrica del peso di 188 kg con batterie al itio da 14,4 kWh. Grazie al motore da 69 CV e 146 Nm raggiunge i 164 km/h, dichiara 193 km di autonomia in un utilizzo misto e si ricarica da una presa a 220 in un tempo variabile tra 2,8 e 9,8 ore: secondo quanti caricabatterie si utilizzano.

FATTE A MANO In attesa di toccare con mano la nuova Zero SR/F, ricordiamo che Zero Motorcycles è un'azienda americana, che progetta i suoi modelli in California, nella famosa Silicon Valley. E, forse a sorpresa, li produce a mano.