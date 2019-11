UN KIT IMPRESSIONANTE Non vi sono mai bastati i cavalli della vostra Ducati Panigale 1299? Ora è arrivato un kit che potrebbe soddisfare anche i motociclisti più esigenti. A EICMA 2019 infatti è stato presentato l'hybrid kit Efesto 200 Novantanove, che parrebbe portare i CV della Ducati 1299 Panigale fino a 300 (o quasi: per la precisione sono 299) e anche la coppia fino alla stessa cifra (ovviamente in questo caso espressa in Nm), partendo dai già oltre 200 CV del motore V-Twin della superbike di Borgo Panigale, ormai fuori produzione.

COME FUNZIONA Il sistema combina il motore endotermico della Panigale con uno elettrico controrotante, il che permette l'utilizzo anche in contemporanea delle due motorizzazioni: da questo arriva l'accresciuta potenza. Le modalità di guida di questa versione potenziata della Panigale saranno di conseguenza quattro: puro termico, puro elettrico, modalità boost e modalità custom.

LE MODALITÁ DI GUIDA Nella modalità termica, la moto lavora come un'auto ibrida, con il solo due cilindri ad alimentare il veicolo, e il motore elettrico a ricaricare le batterie attraverso la frenata rigenerativa (o lo stesso motore a benzina). In modalità puramente elettrica ovviamente il motore a benzina è spento, e la moto è in grado di correre per 30 o 40 minuti fino a 65 kmh. Mentre la modalità custom permette di creare a piacimento un mix tra le due motorizzazioni, è con la modalità Boost che le cose si fanno più interessanti, perché è quella in cui i due motori lavorano insieme, fornendo il massimo delle prestazioni. Non si sa ancora molto per quanto riguarda prezzo e disponibilità di questo kit decisamente interessante, ma cercheremo sicuramente di tenervi aggiornati.