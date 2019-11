Autore:

Giulia Fermani

KYMCO X-TOWN CT 300 Eicma 2019 per Kymco non sarà solo una passerella per i veicoli elettrici. Il rinnovamento della gamma di veicoli a propulsione tradizionale parte dall’ X-Town CT -leggi “city”- 300. Segni particolari? Si parte da una nuova pedana, completamente piatta.

SCHEDA TECNICA Dello stile del nuovo Kymco X-Town CT 300, che affianca la versione 125 già vista a Eicma 2018, salta subito all’occhio il nuovo sistema di illuminazione full led. È la pedana, però, la vera novità, che sostituisce il tunnel centrale aumentando di molto il comfort e la capacità di carico dello scooter. Kymco X-Town CT 300 arriverà sul mercato dalla metà del 2020. Il listino? Non (ancora) pervenuto.