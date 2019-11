LIVE EICMA 2019 L'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano torna dal 7 al 10 novembre 2019, ma il Salone più importante delle due ruote già da ieri ha aperto le porte alla stampa del settore per svelare in anteprima tutte le novità. Noi di MotorBox vi portiamo direttamente all'interno dei padiglioni, raccontandovi in diretta minuto per minuto con tanti aggiornamenti social e con i video LIVE dei nostri Danilo Chissalé ed Emanuele Colombo, ma anche con le interviste ai principali protagonisti. Ecco il racconto in diretta del Day-2 a Eicma 2019.

11.40 - Hey, ci noi siamo qua!

E anche il secondo giorno di #EICMA2019 in sala stampa si lavora alacremente! pic.twitter.com/xBGWhXHHYh — motorbox.com (@motorboxcom) November 6, 2019

11.30 - Restiamo in casa Aprilia perché Emanuele ci ha raccontato le caratteristiche della nuova Tuono 660: con una posizione di guida rialzata, manubrio ampio e largo, spicca la connotazione più "stradale" rispetto alla RS 660.

11.10 - Passiamo in casa Aprilia con il nostro Emanuele Colombo, che ci parla della RS 660 2020: 100 cavalli per la sorellina della RSV4, che punta su un'agilità senza precedenti grazie a un peso piuma. 2 cilindri in linea ed elettronica al top. Se volete saperne di più non vi resta che cliccare su play...

11.00 - Proseguiamo sempre in "casa" con l'interessante concept (vi avevamo mostrato un tweet anche ieri) che si è visto allo stand Husqvarna. Il nostro super inviato ci parla adesso nel dettaglio della Norden 901: una enduro che noi troviamo stilosissima e che prende le mosse dalla Ktm 790. Sarà così l'endurona della Casa?

10.50 - Torniamo nello stand Ktm per parlarvi della 1290 Super Duke R: Danilo ci presenta questa nuova hyper-naked con linee ancora più affilate e un motore LC8 bicilindrico a V da 1301 cc. 180 cavalli a 9500 giri con una coppia massima di 140 Nm, ma occhio perché il propulsore è aggiornato alle normative Euro 4.

10.40 - Proseguendo nella nostra carrellata in "differita", vi parliamo adesso di una delle grandissime protagoniste di Eicma 2019. Non potrebbe che essere lei, la Bmw S 1000 XR 2020: il motore 999 cc è preso direttamente dalla catena di montaggio della sua "cugina arrabbiata", la S 1000 RR. Non c'è il sistema di fasatura variabile ShiftCam, ma i 5kg in meno rispetto alla precedente contribuisce alla diminuzione della massa e a una guida più fluida e agile. 165 i cavalli per questa attesissima novità. Scopritela con il nostro Emanuele.

10.20 - Dunque: l'ultimo video live di ieri era quello in cui vi abbiamo raccontato la Moto Morini Seiemmezzo. Oggi ripartiamo dalla Ktm 390 Adventure 2020: leggera e snella, con una ciclistica svelta e agile e un nutrito pacchetto di ausili elettronici. Scopritela con Danilo Chissalé.

10.00 - Buongiorno a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Anche oggi siamo in diretta da Eicma per il racconto della seconda giornata dal Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo. Siete pronti per scoprire insieme a noi tutte le novità del mondo moto?