Autore:

Lorenzo Centenari

ALL'AVVENTURA Mototurismo a tutta carica, sempre nello squisito stile Guzzi. Visto il successo di V85 TT, l'enduro da viaggio tutta stile vintage e tecnica moderna, a Eicma 2019 ecco Guzzi V85 TT Travel e la sua dotazione di serie che più ricca non si può.



LISTA DELLA SPESA Realizzato pescando dal catalogo accessori, l'allestimento di V85 TT Travel comprende innanzitutto il parabrezza Touring più alto, capace di offrire al pilota una maggiore protezione dall’aria grazie a una superficie maggiorata del 60% rispetto all’elemento originale. Si unisce alla compagnia anche una coppia di motovaligie in materiale plastico e inserti in alluminio di capienza particolarmente elevata: la destra, di 37 litri, può contenere un casco integrale, la sinistra misura invece 27,5 litri. Le serrature utilizzano la medesima chiave di contatto, l’assenza di voluminosi supporti per l'installazione lasciano infine intatta la linea del veicolo una volta rimosse. Il loro ingombro laterale è limitato a soli 928 mm.

ALWAYS CONNECTED Su nuova Guzzi V85 TT Travel, di serie anche il set di manopole riscaldabili (con pulsanti già inclusi nel comando elettrico sinistro originale di V85 TT) e la coppia di faretti supplementari a LED. Conclude lo speciale allestimento Moto Guzzi MIA, piattaforma multimediale che permette di collegare lo smartphone al veicolo estendendo le funzioni della strumentazione. La moto è offerta nella esclusiva colorazione Sabbia Namib: il telaio grigio è abbinato al marrone chiaro opaco della carrozzeria, mentre il serbatoio e i fianchetti sono impreziositi da una grafica dedicata. I pneumatici Michelin Anakee Adventure ne sottolineano infine l'attitudine al turismo avventuroso.

V85 TT DOCET Naturalmente confermate in toto le caratteristiche tecniche di V85 TT. Di dimensioni tutt’altro che proibitive, accessibile da piloti di ogni levatura ed esperienza (la sella è a soli 830 mm da terra), V85 TT vanta innanzitutto un serbatoio di 23 litri, per un’autonomia di oltre 400 km. Il motore è il bicilindrico a V trasversale di 90° da 853 cc raffreddato ad aria, con distribuzione ad aste e bilancieri a due valvole per cilindro. 80 cv di potenza, 80 Nm di coppia, il 90% della quale disponibile già a 3.750 giri/min. Si viaggia a lungo, si viaggia comodi, e si viaggia veloce.