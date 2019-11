Autore:

La Redazione

PEUGEOT A EICMA Alla fiera di Milano l'azienda francese (la cui divisione Motocycles è stata recentemente acquisita da Mahindra) ha portato due novità per il prossimo anno: un concept che anticipa il nuovo treruote Metropolis ed E-Ludix, scooter completamente elettrico.

PEUGEOT METROPOLIS RS CONCEPT Il nuovo concept presentato a EICMA anticipa forme e contenuti del prossimo treruote della casa francese. La meccanica rimane invariata, mentre sul fronte della tecnologia il concept anticipa alcune interessanti novità grazie a i-Connect: il sistema di mirrorlink per smartphone e un nuovo display TFT a colori nel quadro strumenti, in posizione più rialzata per una migliore visibilità.

PEUGEOT E-LUDIX Già visto lo scorso anno come prototipo concettuale, il Peugeot e-Ludix si prepara al debutto sul mercato. Con prestazioni paragonabili a quelle di un cinquantino e velocità limitata a 45 km/h, lo scooter ha un motore da 4 CV. Il display mostra la velocità di marcia e la carica residua delle batterie, e la modalità di guida scelta (tra le quattro possibili). La batteria ricaricabile Bosch può essere portata al 100% della carica in 4 ore da una presa domestica.