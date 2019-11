Autore:

La Redazione

UN SALONE ELETTRICO Il marchio più importante nel mondo delle moto elettriche si è presentato in fiera a Milano per EICMA 2019 con due grandi novità: la Zero SR/F e la DSR Black Forest.

ZERO SR/F La prima moto presentata da Zero Motorcycles è una naked elettrica con la più potente motorizzazione mai prodotta dalla casa americana, con telaio è a traliccio, freno anteriore a doppio disco e forcellone a fulcro concentrico con rotore e pignone. Il motore sviluppa ben 110 CV e 190 Nm di coppia, ha una gestione elettronica di Bosch con dieci livelli di controllo trazione e quattro modalità di guida (Strada, Sport, Eco, Pioggia). 320 i km di autonomia dichiarata con una batteria aggiuntiva.

DSR BLACK FOREST Prevista come la SR/F per il 2020, la DSR Black Forest Edition è la riedizione aggiornata di una scrambler che negli Stati Uniti ha avuto un discreto successo, votata sia al turismo sia alle strade sterrate. Numerosi gli accessori in dotazione, che ne aumentano ancor di più la versatilità. Il motore ha 70 CV e 145 nm di coppia, con un’autonomia dichiarata nel misto di 146 km, che possono diventare 183 con la batteria maggiorata.