Autore:

Giulia Fermani

LIKE 125 A EICMA 2019 Nel rispetto della normativa Euro5, il Kymco Like 125 debutta a Eicma 2019 con il nuovo motore, migliorato in termini di consumo ed emissioni. Nuova la versione Sport di Like 125, variante sportiva del Kymco Like già sul mercato da un anno e disponibile nelle cilindrate 50 cc, 125 cc e 150 cc. Come si riconosce? Dal nuovo faro anteriore dal design rettangolare, dalla nuova griglia nello scudo anteriore e dalla protezione marmitta. Inoltre, per il KymcoLike S, saranno disponibili colori specifici.