A TUTTO TASSELLO Se dici Husqvarna pesi a ruote tassellate. Per forza. A EICMA 2019 la casa svedese in linea con la tradizione si presenta con due novità pensate per il mondo del fuoristrada: la concept bike Norden 901, costruita su base KTM 790 Adventure, e la 701 Enduro Long Range pensata per gli amanti dell'enduro a lungo raggio.

VENTO DEL NORD Come cosuetudine oramai, Husqvarna presenta un concept di assoluto interesse alla kermesse milanese, spesso pronto nel breve periodo a fare debutto nella rete vendita. Quest'anno è toccato alla Norden, in svedese Nord, una maxi enduro dalle linee vintage, reinterpretate in chiave moderna. La base tecnica è quella della KTM 790 Adventure, almeno a livello ciclistico, il motore invece è il nuovo bicilindrico da quasi 900 cc.

LUNGO RAGGIO Al suo fianco la 701 Enduro Long Range. Il doppio serbatoio, con capienza superiore ai 20 litri, permette ora di esplorare ancora di più. Ma c'è anche dell'altro, l'enduro svedese eredita dalla cugina KTM 690 Enduro tutti gli aggiornamenti elettronici presentati lo scorso anno.