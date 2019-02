IN SELLA Salire in sella alla KTM 690 Enduro R può essere un’impresa ardua per chi non supera i 180 cm di altezza e anche le fermate possono diventare insidiose, specialmente in off-road, ma è la conseguenza ovvia se si pone la sella a 91 cm di altezza rispetto al terreno. KTM mette a disposizione, nel suo catalogo accessori, un kit per ridurla di 4 cm, rendendo la 690 Enduro R alla portata di tutti. L’imbottitura non è delle più confortevoli, mentre il rivestimento antiscivolo trattiene egregiamente anche se si è zuppi da capo a piedi… maledetti guadi portoghesi (guardate la gallery)

ERGONOMIA Fatta l’abitudine all’alta quota è tutto sotto controllo. Il manubrio è largo il giusto ed è posizionato alla giusta altezza sia se si decide di guidarla seduti, magari nei trasferimenti da un sentiero all’altro, si se ci si alza sulle pedane per affrontare un tratto impegnativo di fuoristrada. In questo frangente si apprezza la vita snella che permette di stringere la moto saldamente fra le gambe per un controllo ottimale.

CHE SPINTA! Girata la chiave e innestata la prima, la prima cosa che salta all’occhio è l’incredibile verve del motore. L’erogazione fino a 2.000 giri/min è ancora leggermente irregolare, ma superata questa soglia è puro godimento fino a quota 8.000. Il motore sale di giri in maniera quasi ingorda (marce corte fino alla quarta, quinta e sesta sono di riposo) chiedendo rapporti in successione. Il quickshifter ne soddisfa il bisogno in maniera fulminea se si va a tutta, se invece si sta trottando l’interruzione dell’alimentazione si dilata per effettuare cambi di marcia più fluidi.

FUORI L’habitat naturale della 690 Enduro R è senza dubbio il fuoristrada. Nonostante la quantità impressionante di cavalli, la moto è gestibile sia da neofiti, sia da enduristi esperti. Merito dell’elettronica impeccabile di cui è dotata: grazie alla piattaforma inerziale, traction control e ABS si attivano solo se strettamente necessari, non intaccando nemmeno per un secondo il piacere di guida. Le sospensioni mal digeriscono le asperità più pronunciate tipiche dei passaggi da enduro vero, ma sui percorsi ad alta velocità si fanno perdonare offrendo precisione e comfort. Efficace l’impianto frenante, ben modulabile e mai aggressivo, in modalità Off-road l’ABS è attivo solo all’anteriore per permettere il bloccaggio della ruota posteriore.

SU STRADA il comportamento su strada di una Dual Purpose come la 690 Enduro R è un aspetto da non sottovalutare. A causa delle ingenti piogge cadute nei dintorni di Portimao le Mitas E07 sono state rimpiazzate con delle più specialistiche Continental TKC80, falsando leggermente la valutazione. Tra le curve la ruota da 21 pollici ha tanta inerzia e penalizza le ottime qualità dinamiche. Lo spunto del motore rende la 690 Enduro R, se usata anche per il commuting, una vera brucia semafori e grazie alla 6 marcia, i trasferimenti extra urbani non sono più un incubo.

PECCATO PER… La 690 Enduro R è l’ultima vera dual sport monocilindrica, solo per questo, i nostalgici, le perdonerebbero ogni cosa, ma se valutata con occhio critico, qualche difetto c’è: le vibrazioni, nonostante il doppio albero di bilanciamento si avvertono ancora e la strumentazione minimalista mostra decisamente poche informazioni e non in modo impeccabile.

IN QUESTO SERVIZIO:

CASCO X-LITE X-502 Questo X-Lite è davvero un casco da offroad allo stato dell'arte: è realizzato con molta cura e l'imbottitura con speciale struttura a rete non crea fastidi in marcia. Ottima anche la ventilazione e il peso, non eccessivo. La chiusura è a doppio anello e sono due le misure di calotta disponibili. La nostra è la colorazione Nac Nac, ma non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Taglie: XXS-XXL

Prezzo: 519,99 euro

GUANTI REV'IT SAND 3 Pensati per abbinarsi alla tuta adventure Sand 3, i guanti Rev'it Sand 3 si sono dimostrati più versatili del previsto, adatti all'off-road come alla guida su strada o indossati alla guida di uno scooter sportivo non sfigurano mai. Le nocche ventilate in TPR flessibile sulle dita, il paranocche e le aree dei pollici offrono la protezione necessaria coadiuvate dall' inserto Il PWR | shield e dallo slider sul palmo che aumentano la resistenza all’abrasione dei guanti e una scivolata controllata nel caso di una sfortunata caduta. Taglie S-XZL

OCCHIALI SCOTT TYRANT Lente a specchio, tre diverse altezze per il paranaso, possibilità di regolare la parte inferiore di 4 mm, per adattarsi al meglio alle guance: gli Scott Tyrant sono roba da professionisti del tassello. Quattro i colori, morbida sulla pelle la calzata. Non manca una presa d'aria sulla parte superiore e una striscia in silicone sull'elastico, per migliorare l'aderenza al casco.

MAGLIA ALPINESTARS RACER BRAAP JERSEYS E’ la classica maglia da off road, realizzata con l’obiettivo di essere leggera, traspirante e, grazie al taglio più lungo della parte posteriore, meglio adattabile all’abbinamento con i pantaloni da fuori strada. Numerose le combinazioni cromatiche. Prezzo Euro 39,95

PANTALONI ALPINESTARS RACER BRAAP PANTS Pensati ed ideati per l’off-road più duro, offrono forme ideali per ospitare gli ingombri delle ginocchiere (non comprese) e per indossare stivai da fuoristrada. La zona all’interno delle ginocchia è arricchita da robusta pelle per resistere agli sfregamenti tipici della guida in piedi. Prezzo Euro 119,95

PETTORINA ALPINESTARS BIONIC PRO JACKET Si tratta di un capo protettivo estremamente confortevole grazie alle protezioni per spalle e gomiti morbide ma molto protettive. Per quanto riguarda petto e schiena il livello protettivo è garantito da protezioni altrettanto confortevoli, mentre per quanto riguarda il tessuto, questo è un raffinato elastigizzato estremamente traspirante. Prezzo Euro 239,95

GINOCCHIERE ALPINESTARS SEQUENCE KNEE PROTECTOR Queste ginocchiere sono estremamente leggere e confortevoli da indossare, grazie al sistema che vede l’utilizzo di protezioni di livello 1 traforate e grazie al tessuto elasticizzato. Non mancano comodi lacci con attacchi in velcro per regolare a piacimento la vestibilità. Prezzo Euro 79,95

GIACCA ALPINESTARS VENTURE R JAKET È la tipica giacca con maniche removibili e che meglio si adatta all’attivita fuoristradistica. Naturalmente non manca la comoda tasca posteriore dove poter alloggiare le maniche quando si decide di toglierle e nemmeno una discreta quantità di prese d’aria. Comoda e leggera da indossare prevede una tasca interna dove poter alloggiare un paraschiena Prezzo Euro 219,95

STIVALI ALPINESTARS TECH 10 È il top di gamma della casa delle stelle. Sono molti i piloti professionisti (e non solo) che scelgono di indossare questo modello capace di coniugare un ottimo comfort alla migliore protezione verso urti e non solo. Pur rimanendo facile e comodo da indossare, è dotato di una scarpetta interna con barre di torsione laterali in grado di controllare e smorzare eventuali eccessive torsioni della caviglia. La zona dell’avampiede è sottile e rastremata per favorire l’utilizzo della leva del cambio e la sensibilità sulla leva del freno posteriore. Non mancano protezioni anatomiche per il tallone per la tibia e la punta del piede. Studiato per il motocross, spesso preferito anche per la pratica dell’enduro più estremo come per esempio la Dakar e tutte le gare di rally-raid.

Prezzo Euro 549,00