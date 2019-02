Autore:

Danilo Chissalè

BENTORNATA La KTM 690 SMC R torna nel 2019 profondamente rinnovata. Una moto stradale, ma con i cromosomi “Ready to Race” tipici del marchio austriaco. Invariata la filosofia: leggerezza, agilità e prestazioni al top della categoria. La componentistica della ciclistica è pregiata, ora integrata dalla migliore elettronica, utilizzata per migliorare le prestazioni e il controllo.

NUOVO LOOK Tutte nuove le sovrastrutture, più affilate e snelle rispetto al modello precedente - ricordano molto da vicino quelle dei modelli KTM off-road - per agevolare il controllo del mezzo durante la guida. Sul ponte di comando (un manubrio biconico adornato da una strumentazione ridotta all’osso) sono fissate le leve regolabili di frizione e freno.

SOTTO CONTROLLO Con la nuova elettronica sono stati introdotti anche i pulsanti per gestire i due riding mode disponibili e il controllo di trazione che, grazie alla piattaforma inerziale, varia il suo intervento in base all’angolo di piega. Discorso analogo anche per l’ABS cornering, dotato di modalità Supermoto per far derapare il posteriore mantenendo l’avantreno saldo e sicuro al terreno. Completano il ricchissimo pacchetto di aiuti alla guida il controllo del freno motore MSR e il Quickshifter+, efficace anche in scalata.

BEST MONO EVER 74 Cv a 8.000 giri/min, 73,5 Nm di coppia a 6.500 giri/min, questi sono gli impressionanti numeri del monocilindrico LC4 da 690 cc che spinge la nuova SMC R 2019. Gli ingegneri di KTM hanno lavorato sul motore per conferirgli un’erogazione più fluida e raffinata senza rinunciare alle forti emozioni tanto care in quel di Mattighofen. Oltre ai miglioramenti in termini di potenza, coppia e consumi, la KTM 690 SMC R prolunga il divertimento in virtù di un serbatoio più capiente di 1,5 litri, per un totale di 13,5. Il serbatoio completamente ridisegnato funziona ora anche come parte sollecitata della ciclistica: più rigido nella sua costruzione, aiuta a offrire un feeling ottimale e un’elevata precisione di guida.

ERGONOMIA L’ergonomia è stata ulteriormente migliorata con una nuova sella che aumenta il comfort e il grip nella guida in situazioni estreme. Per rendere ancora più accessibile questa Supermoto, è possibile ridurre di 40 mm l’altezza sella con il kit ufficiale KTM PowerParts.

HOME MADE Precisione di guida ottenuta grazie alle sospensioni, rigorosamente prodotte all’interno del gruppo come vuole la tradizione, WP. All’avantreno troviamo una forcella a steli rovesciati WP APEX 48, con molle nei due steli e smorzamento separato: lo stelo destro governa l’estensione, il sinistro la compressione; per entrambi ci sono 30 click di regolazione. La forcella è inserita in piastre forgiate ad alta rigidezza, con offset di 35 mm modificabile a 33 mm. Sempre marchiato WP il monoammortizzatore completamente regolabile. Si tratta di un mono WP APEX collegato al forcellone monoblocco pressofuso attraverso un leveraggio.

FRENI ITALIANI Per ora KTM non produce freni, dunque si affida all’italiana Brembo, punto di riferimento nel settore. L’impianto frenante della KTM SMC R 690 è composto da una pinza radiale Brembo a 4 pistoncini che agisce su un disco da 320 mm all’anteriore, mentre una pinza Brembo a 2 pistoncini, accoppiata a un disco da 240 mm lavora al posteriore. A fare da punto di contatto con l’asfalto troviamo gomme Bridgestone S21, rigorosamente calzate su cerchi da 17 pollici a raggi.

PREZZO E DATA D’ARRIVO La KTM 690 SMC R è già disponibile nelle concessionarie, al fianco della sorella Enduro R. Il prezzo di listino è di 11.099 euro, stesso prezzo anche per la depotenziata con il limite di 35 kW.