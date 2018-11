Autore:

Danilo Chissalè

FINALMENTE SVELATO Dal 11 novembre a oggi una domanda assillava la testa degli appassionati KTM e non solo: quanto costano le nuove 790 Adventure? La risposta è finalmente arrivata: la stradale 790 Adventure costa 12.699 euro, la specialistica R fa pagare la sua ricca dotazione con il prezzo di listino che attacca a 13.799 euro.

ACCESSORI A PARTE Ovviamente, come tradizione KTM, nel prezzo non sono compresi, ovviamente, i tanti accessori che a breve arriveranno nel catalogo Power Parts. Discorso analogo per i tanti pacchetti che prevedono accessori utili come manopole riscaldate, sistemi di connessione bluetooth e altro ancora.

QUANDO ARRIVA? A ben pensarci le domande erano due, assolta la prima rimane da rispondere alla seconda: quando arriva? Al momento non c’è una data certa, verosimilmente la 790 Adventure arriverà nei concessionari a inizio primavera 2019.