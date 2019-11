Autore:

Redazione

BERING AL SALONE DI MILANO A Eicma 2019 Bering, specializzata in abbigliamento tecnico per motociclisti che vogliano resistere a qualsiasi tipo di clima, presenta una nuova giacca in versione sia maschile che femminile, a un prezzo molto competitivo. Ci racconta tutto in dettaglio Michele Losito, Direttore Commerciale Italia Gruppo Throphy. Guarda il video dell'intervista.

BERING OURAL E LADY OURAL Il nome è quello degli Urali, e la giacca lunga da moto è pensata per gli inverni più rigidi. La costruzione è infatti a due strati: Fibretech 600D abbinato a una membrana impermeabile. Non mancano i nuovi rinforzi Alfa e Omega di Bering su spalle e gomiti, oltre alla possibilità di regolare la vestibilità su fianchi, maniche, polsini e colletto. Completano l'offerta prese d'aria a doppia apertura, un inserto termico per le temperature più estreme e un sottocasco integrato nel colletto, per evitare che l'acqua piovana scivoli sotto i vestiti, sensazione molto fastidiosa e nota a tutti i motociclisti.

TAGLIE E PREZZI Il colore è nero con dettagli rossi e le versioni uomo e donna (Lady Oural) sono perfettamente abbinate, ma vestibilità e taglie sono pensate appositamente a seconda del modello. Oural è disponibile da S a 4XL al prezzo di 249, 90 euro, mentre Lady Oural va dalla taglia 36 alla 48 per un prezzo di 229, 90 euro.