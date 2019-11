Autore:

Emanuele Colombo

BIMOTA E KAWASAKI In una stanza gremita di persone Bimota ha presentato Tesi H2, il primo modello successivo all’acquisizione da parte della giapponese Kawasaki. A fine settembre erano circolate voci circa la possibilità che la casa giapponese potesse mettere le mani su uno dei marchi storici del motociclismo italiano. La presentazione della Tesi H2 a EICMA 2019 è stata anche l’occasione per ufficializzare questo cruciale passaggio nella storia di Bimota.

MOTORE GIAPPONESE, CICLISTICA ITALIANA Il nuovo management ha tenuto a precisare, e la cosa non può che farci piacere, che ciclistica e design della Tesi H2 saranno comunque di Bimota, e che tra gli obiettivi dell’azienda giapponese c’è quello di mantenere e supportare la fabbrica italiana. Diverso il discorso per quanto riguarda il motore, che arriverà dalle linee di produzione di Kawasaki.

POTENZA SMODATA Al momento sappiamo con certezza che la Tesi H2 avrà sospensioni a controllo elettronico, un sistema eccentrico per regolare con rapidità l’altezza della moto (con un’escursione di 20mm), e sarà dotata di ABS e controllo di trazione. Il motore sarà il 998 cm³ della Kawasaki Ninja H2 Supercharged, spinto fino a 240 CV. Nessuna informazione per quanto riguarda il prezzo.

UN NUOVO MODELLO Nel corso del 2020 dovrebbe poi essere annunciato un nuovo modello Bimota, chiamato KB4, di cui vi mostriamo qui sotto una primissima immagine. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare un comunicato stampa ufficiale con qualche informazione in più, in particolare su Tesi H2, e che non mancheremo di riferirvi. Per il momento, però, direi che c’è comunque abbastanza materiale con cui sognare!