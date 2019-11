Autore:

La Redazione

APRILIA A EICMA 2019 Noale cala il tris. Performance è la parola d’ordine di Aprilia per EICMA 2019. Il costruttore si appresta a svelare al pubblico: l’attesissima sportiva stradale RS 660, la rinnovata Aprilia RSV4, affiancata dal concept della Tuono 660 e con ogni probabilità saranno rivelati i disegni preparatori della nuova Tuareg 660, che non verrà presentata, rimanendo solo sulla carta.

APRILIA RSV4 Grintosa e performante. Queste le parole per descrivere la nuova Aprilia RSV4. Molte novità a bordo della nuova supersportiva di Noale. I cambiamenti più significativi riguardano le sospensioni semiattive, già viste sulla Tuono V4 Factory 2019 e le nuove grafiche con dalla livrea tricolore. Il motore resta invece lo stesso, V4 1.000 cc da 217 CV di potenza, sistema di scarico Akrapovic abbinati a un evoluto sistema di controllo APRC (Aprilia Performance Ride Control).

APRILIA RS 660 E TUONO 660 CONCEPT La nuova Aprilia RS 660 debutta con nuove appendici aerodinamiche una doppia carenatura, per migliorare i flussi della sportiva. Il motore, omologato Euro 5, 660 cc derivato dalla bancata anteriorede del 1.100 cc V4 della RSV, sviluppa una potenza 100 CV, un record per i bicilindrici frontemarcia di questa cubatura. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, mentre i perni di biella sono posti a 270 gradi. Ad EICMA 2019 non mancherà poi l’alter-ego della RS 660, di chi parliamo? di Aprilia Tuono 660 Concept, una naked dalla posizione di guida rialzata e dal manubrio ampio e largo. Il progetto è unico nel suo genere: due cilindri paralleli di media cubatura, un peso leggero unito a una potenza considerevole, spinta dallo stesso motore della sorella RS.

DISEGNI APRILIA TUAREG 660 Allo stand Aprilia non mancheranno poi i disegni preparatori della nuova Tuareg 660, un’endurona che mette nel mirino mostri sacri del calibro di Yamaha Teneré 700 e KTM 790 Adventure. Una moto fatta per affrontare fondi sterrati e sentieri impervi, facile da portare con un motore brillante da 660 cc, ereditato dalla sportiva RS 660.